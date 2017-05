Congo-Kinshasa: Journée des casques bleus - « Davantage d'hommes et des matériels pour la MONUSCO», plaide Thambwe Mwamba

Le ministre d'Etat et ministre de la Justice Alexis Thambwe Mwamba a demandé au Secrétaire général de l'ONU, de doter la MONUSCO davantage des moyens, en hommes et en matériels, pour que celle-ci accomplisse sa mission. Il a fait cette déclaration ce lundi 29 mai à l'occasion de la célébration à Kinshasa de la Journée internationale des Casques bleus.

« Nous disons que la mission serait incomplète si elle n'était pas accompagnée, en ce qui concerne notre pays, des moyens adéquats, en hommes et en matériels, pour pouvoir mettre fin au désordre que nous connaissons dans certaines parties du territoire et où vous êtes énormément impliqués. La quête du gouvernement est que le Secrétaire général des Nations unies et toute l'organisation puissent tenir compte qu'il faille à ce pays de nombreux moyens encore de la part de la MONUSCO, en matériels et en hommes, pour définitivement mettre fin à ce que nous connaissons aussi bien aujourd'hui dans la partie centrale que dans la partie orientale de notre pays », recommande Alexis Thambwe Mwamba.

Lorsque ces différents conflits auront trouvé une solution, la MONUSCO aura ainsi accompli sa mission et la gratitude de la RDC « restera entière », a souligné le ministre qui s'exprimait au cours d'une cérémonie solennelle au quartier général de la Mission de l'ONU en RDC.

« Nous saluons les efforts qui ont été les vôtres et nous savons que sans votre implication, aussi bien au cours de la première mission qui a permis de mettre fin à la sécession du Katanga, qu'au cours de la mission actuelle, notre pays aurait peut-être perdu ses limites actuelles et aurait eu peut-être aujourd'hui une configuration tout à fait différente. Nous sommes conscients que vous avez déployé des efforts maximum et nous vous en sommes gré », a reconnu M. Thambwe Mwamba.

Le Représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en RDC, Maman Sidiku a repris le message du secrétaire général, soulignant notamment que les missions n'ont pas toutes le même mandat, mais qu'elles ont toutes les mêmes objectifs: «sauver des vies, protéger les populations, instaurer des conditions de la paix, puis s'en aller».