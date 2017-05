Burkina Faso: Eau potable à Ouagadougou - Bientôt, la fin des veillées autour des bornes fontaines

L'initiative du gouvernement burkinabè de construire le barrage de Ziga est de pallier la pénurie d'eau dans la ville de Ouagadougou. D'ici à la fin de juin 2017, finies les veillées autour des bornes fontaines, car la mise en service de cette station sera effective avec 7 500 m3 d'eau/h. Foi des spécialistes !

La ville de Ouagadougou connaît des difficultés d'approvisionnement en eau potable. Pour y remédier, le gouvernement a entrepris de construire le barrage de Ziga. Un projet qui a ‘'séduit" bon nombre de bailleurs de fonds. Parmi ces partenaires, il y a la Banque mondiale (BM). Dès la mise en œuvre de Ziga I, première phase du projet, d'un coût de 150 milliards FCFA, elle y a contribué à hauteur de 44 milliards de FCFA. Elle signe son retour avec la mise en route de la deuxième phase, estimée à 107 milliards de FCFA, où elle mise 40 milliards de FCFA.

L'accès à l'eau potable en milieu urbain tient à cœur les responsables de cette banque. Sur le terrain, les investissements ont fait tache d'huile. Le calvaire de plusieurs habitants de Ouagadougou est en train de devenir un lointain souvenir. C'est le cas à Bissighin et à Wobrègré, quartiers précaires non desservis par les canalisations de l'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA). A Bissighin, Awa Kaboré, vendeuse de bouillie, ne cache pas sa joie. A cause des difficultés d'approvisionnement en eau, elle avait abandonné son petit commerce.

Mais aujourd'hui, les choses ont évolué positivement. « D'habitude, nous passons toute la nuit à la belle étoile autour des bornes fontaines pour être servies aux environs de 4h du matin», rappelle-t-elle. Ce ouf de soulagement est ressenti chez nombre d'usagers de l'eau. « Certaines femmes se battaient au niveau des bornes fontaines et d'autres étaient victimes de viol car les délinquants profitaient de ces heures indues pour abuser d'elles», affirme Mme Kaboré. Habitante de Wobrègré, Mariam Kafando ne dira pas le contraire. Désormais, fait-elle remarquer, l'eau est disponible à tout moment.

Plus heureux encore est son fils Fatao, élève en classe de 5e dont le sommeil était perturbé par les réveils matinaux. Cette situation a failli porter un coup dur à ses études. « Se réveiller à 3 h du matin était pénible pour moi car j'arrivais en retard à l'école et parfois, je somnolais en classe. Ma mère a été interpellée plusieurs fois par notre surveillant», se souvient-il. D'ici à la fin de juin 2017, les difficultés d'accès à l'eau potable seront révolues, soutient le directeur du projet Ziga II, Valentin Sirima. Un optimisme qui repose sur l'opérationnalisation de la station de Ziga II, d'une capacité de traitement de 7 500 m3/h, en attendant d'atteindre sa vitesse de croisière à la fin des travaux, à 150 mille m3/par jour.

« Actuellement, la station fonctionne à 4 500 m3/h et il y a de moins en moins, de coupures d'eau», précise M. Sirima. Il déplore cependant le cas de certaines zones comme Bassinko, Rimkèta et Yagma qui, en raison de leur situation géographique, n'ont pas encore l'accès facile à l'eau. A son avis, le projet Ziga II a été conçu en vue de résoudre les pénuries d'eau à Ouagadougou. Il rappelle que le taux d'accès en 2001 avant Ziga I, était de 55% et aujourd'hui, il est de plus de 95%.

La BM, un partenaire sûr

La Banque mondiale intervient à travers le Projet sectoriel eau en milieu urbain (PSEU). La phase actuelle additionnelle, selon M. Sirima, est uniquement destinée à la ville de Ouagadougou. Il indique que les activités de la BM couvrent, d'une part, les conduites gravitaires, depuis les réservoirs de Boudtenga, localité située à 17 km du barrage de Ziga, jusqu'à Ouagadougou où transite l'eau produite par la nouvelle station de traitement, vers les sites des quartiers Karpala et Tanghin. D'autre part, il y a les réseaux de distribution qui s'étalent sur 344 km de conduite et qui représentent la moitié des prévisions de Ziga II.

A cela s'ajoute la construction de deux réservoirs au sol de 2 000 m3 chacun, un château d'eau de 2000 m3et quatre stations de pompage. On ne peut passer sous silence les autres activités couvertes par les financements de la BM. Il s'agit notamment de la réalisation de 26 100 branchements et la construction de 80 bornes fontaines avec une prévision de 688 km de conduite, 160 bornes fontaines et 52 200 branchements pour la totalité du projet.

« Avec ces 160 bornes fontaines prévues à Ouagadougou, nous pouvons donner l'assurance qu'en 2018, date d'achèvement du projet, les Objectifs de développement durable en matière d'accès à l'eau potable dans la ville de Ouagadougou seront atteints», se réjouit-il. Déjà, le taux de réalisation des travaux du projet est de 60%. Un taux d'exécution de 50% pour les activités de la BM, qui apporte du baume au cœur du chef de projet.

Pour le spécialiste Eau et assainissement au bureau de la Banque mondiale/Burkina Faso, Seydou Traoré, ce bilan encourageant s'explique par la bonne performance de l'ONEA, la qualité du dialogue entre le gouvernement burkinabé et les partenaires technique et financier du projet en général et la BM en particulier. En ce qui concerne la particularité du projet, M. Sirima clarifie qu'elle se situe au niveau des conduites.

« Une conduite de 1 600 mm de diamètre est en voie de réalisation sur le terrain contre 1 000 mm avant Ziga II. C'est la première fois que nous réalisons un travail de grande envergure à l'ONEA », dit-il. En termes de perspectives, la construction des réservoirs de Saaba et de Rimkèta à l'horizon 2022 triture les méninges du responsable du projet. Pour l'heure, souligne-t-il, l'eau est disponible, son transfert depuis Ziga vers Ouagadougou est également finalisé ; il reste à résoudre la question cruciale du financement.

A ce niveau, le spécialiste Traoré rassure que la Banque mondiale continuera d'accompagner le gouvernement burkinabé, pour une mise en œuvre réussie du Plan national de développement économique et social (PNDES) et la réalisation des ODD dans le secteur de l'eau et assainissement. « Cela passera par le soutien à la consolidation de la réforme de l'hydraulique urbaine, mais aussi par les investissements, en vue d'assurer la continuité du service de l'eau potable au-delà de 2030 et l'accès aux services améliorés d'assainissement », convient M. Traoré.