Congo-Brazzaville: Électricité - Le barrage de Liouesso, un atout pour le développement de la Sangha

Avec une puissance installée de 19,2MW, le barrage hydroélectrique de Liouesso que le président Denis Sassou N'Guesso a inauguré, le lundi 29 mai, est une opportunité pour le développement du département de la Sangha, deuxième pôle économique du Congo après Pointe-Noire.

Opérationnelle depuis un an, cette infrastructure comprenant trois turbines de 6,4MW chacune, n'utilise pour le moment qu'une seule pour alimenter les localités de Ouesso et de Mokeko dont les besoins oscillent entre 4 et 5 MW. L'objectif à terme, estiment les autorités congolaises, est de desservir toute la Sangha et connecter Liouesso au réseau d'Imboulou afin de poursuivre la construction du projet du boulevard énergétique considéré comme l'un des axes majeurs du programme du chef de l'Etat.

La cérémonie d'inauguration a vu se succéder à la tribune plusieurs orateurs, qui ont tous salué la réalisation du barrage de Liouesso, les bonnes intentions qui l'accompagnent dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations mais aussi la possibilité offerte aux investisseurs d'assurer la promotion de leurs activités dans la Sangha et créer des emplois.

Le préfet du département, Jean-Pierre TchiKaya, le ministre de l'Amenagement du territoire et des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, ainsi que son homologue de l'Energie et de l'hydraulique, Serge Blaise Zoniaba, ont tour à tour rappelé la mise en œuvre patiente par le président Denis Sassou N'Guesso d'infrastructures de base qui sont autant de leviers pour soutenir l'économie nationale. Ils ont en même temps honoré la bonne santé de la coopération stratégique liant le Congo et la Chine depuis 2006 et grâce à laquelle des projets structurants comme Liouesso voient le jour. C'est en effet la société chinoise qui a réalisé ce barrage dont les travaux avaient été lancés en 2012.

Après la visite des lieux précédée par la coupure du ruban symbolique, le chef de l'Etat s'est prêté aux questions de la presse pour dire concernant ce volet précis de l'électrification, combien il avait à cœur de poursuivre son œuvre de dotation du pays en centrales de ce type afin de lui assurer l'indépendance énergétique:

« Nous avons encore beaucoup de travail, car il nous faut produire plus d'électricité. Voilà pourquoi nous avons des projets d'électricité à partir du gaz à Pointe-Noire, le projet de la Centrale hydroélectrique de Sounda (dans le Kouilou NDLR); en coopération avec nos amis Camerounais, le projet de Scholet à la frontière de la Sangha et aussi la construction des lignes de transport de l'électricité au départ de Liouesso vers Makoua et Owando dans la Cuvette », a déclaré le président Denis Sassou N'Guesso qui a aussi interpellé les opérateurs économiques privés ainsi que les jeunes afin qu'ils profitent des bases ainsi posées pour créer de l'emploi et se prendre en charge estimant que l'Etat tout seul ne saurait tout faire.

« Lorsque l'Etat fait l'effort de réaliser ce que vous voyez, il passe le relais aux privés, aux travailleurs individuels, aux entreprises, tel est le sens de la libre entreprise, disons le capitalisme, le choix fait lors de la Conférence nationale (1991 NDLR) », a insisté Denis Sassou N'Guesso pour qui les jeunes comme les entrepreneurs doivent se saisir des opportunités créées par l'Etat pour se donner de l'emploi : « Pour moi, c'est un message, il faut que tout le monde comprenne que l'Etat assure la régulation, il crée les conditions de base pour promouvoir le développement, et les autres acteurs doivent prendre le relais de la dynamique du développement dans un élan collectif », a conclu le président de la République.

Département desservi par la Route nationale numéro 2 à partir de Brazzaville qui fait la jonction avec Pointe-Noire, important point d'ouverture sur l'océan atlantique avec son port en eau profonde, la Sangha est aussi destinée à abriter l'une des quatre zones économiques spéciales prévues par le gouvernement. L'installation du barrage hydroélectrique de Liouesso est un jalon important de l'affirmation de la vocation économique de cette partie du pays. À condition que les Congolais « apprennent à entreprendre » comme l'a déclaré le chef de l'Etat.