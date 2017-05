Burkina Faso: FIKOM 2017 - Satisfecit des acteurs et perspectives pour 2019

Deux policiers nigériens et un civil ont été tués samedi soir 27 mai dans une attaque contre… Plus »

Pour le rendez-vous de 2019, le président Ouédraogo a sollicité l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, pour la tenue de la nuit du monde rural, l'ouverture d'un institut au profit des acteurs du monde paysan et d'un centre de formation de courte durée, qui encadrera les porteurs de projets de développement rural.

Au regard des acquis engrangés à cette édition, M. Ouédraogo a signifié que le ‘'bébé" de quatre ans qu'est la FIKOM, souffre à trouver des partenaires. Il a, à cet effet, lancé un appel au gouvernement burkinabè pour qu'il mette des moyens qui vont permettre aux producteurs de participer plus efficacement à la réalisation des grandes ambitions du Plan national de développement économique et social (PNDES).

Le président du CNO de la FIKOM, Jean-Victor Ouédraogo qui était angoissé avant l'ouverture de la foire, selon ses dires, s'est réjoui de la mobilisation et de la diversité des produits qui ont été présentés. « Les exposants ont eu beaucoup de commandes, des relations se sont nouées, toutes les communications programmées ont été bien données et c'est avec satisfaction que nous refermons les portes de cette IVe édition de la FIKOM », s'est-il enthousiasmé.

Selon lui, cette manifestation est une édition de maturité, étant donné que le président du Comité national d'organisation (CNO) et ses collaborateurs font de cette foire de Komsilga un évènement majeur dans la région du Centre. « Organiser cette foire et donner l'occasion aux producteurs d'échanger sur les meilleures pratiques de leurs activités et de rencontrer des nouveaux acheteurs, est une opportunité qui leur est offerte. Nous devons tous nous investir à faire de cet événement, un rendez-vous à ne pas manquer », a soutenu M. Béouindé. Eli Ilboudo, exposant maraîcher n'a pas caché sa joie, car il a avoué vendre tous ses produits et nouer des contacts pour le développement de son activité.

La ‘'messe" annuelle agro-sylvo pastorale de Komsilga, devenue internationale a éteint la ‘'lumière" sur les ‘'merveilles" du monde paysan, le samedi 27 mai 2017, à Kienfangué, qui a attiré plus de cinq mille visiteurs depuis le 23 mai 2017. Les exposants venus des 13 régions du Burkina Faso, les lauréats de prix, tous ont avoué repartir satisfaits avec des carnets pleins d'adresses, Le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Béouindé a félicité l'initiateur de cette foire et encouragé les producteurs pour la qualité de leurs produits.

