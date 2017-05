Burkina Faso: Le premier album du groupe "Filingui Gang " sur le marché

Le groupe « Filingui Gang » a présenté au public, son tout premier album intitulé « Inchallah on va réussir », lors d'une conférence de presse, animée le vendredi 19 mai 2017 à Bobo-Dioulasso.

L'univers musical du Rap s'est enrichi avec la dédicace du premier album « Inchallah on va réussir », du groupe « Filingui Gang », le vendredi 19 mai 2017 à Bobo-Dioulasso. Il est composé de huit titres chantés en français et en dioula. Dans l'album, le groupe rend gloire à Dieu pour ses bienfaits, parle de la positivité, de l'espoir, et rend hommage à la femme, particulièrement aux mamans. « Filingui Gang » dérivé du mot anglais feeling qui veut dire style, est un groupe composé de deux jeunes bobolais « Filingui Fatché », à l'état civil, Ousman Sawadogo et « Rim-K » à l'état civil, Abdoul Karim So.

Selon le duo, l'objectif de l'album est d'inculquer à la jeunesse, l'esprit de la combativité et de la persévérance. Ils utilisent des variétés de rythmes tels que l'afro mandingue, faso mandingue... Et d'ajouter que cette polyvalence rythmique est voulue pour toucher toutes les sensibilités. A les en croire, leur aventure a été parsemée de multiples obstacles, mais l'espoir et la foi de la réussite leur ont permis de triompher. Au dire des membres du groupe, « Filingui Gang » sera au rendez-vous des émissions radiophoniques, télévisuelles pour la promotion de leur album. Ils ont, par ailleurs, laissé entendre qu'un grand concert en live de dédicace est prévu, de même qu'une tournée nationale.

Le groupe ambitionne conquérir le marché international. L'album est disponible dans les kiosques de vente CD, estampillé BBDA et coûte 2 500 F CFA, ont-ils indiqué. Ils ont débuté par la danse hip hop au sein du groupe R-Raxi. Les deux rappeurs ont participé à des compétitions comme Malta Street Dance, All Flowz, Couleurs vacances, Vacances loisirs, et ont remporté des trophées dans leurs différentes compétitions. Au nombre de quatre au départ, c'est suite aux mésententes et incompréhensions, que le groupe s'est disloqué. « Kindiss » et « Faity-b » poursuivent leurs carrières en solo. Quant à « Rim-K » et « Filingui Fatché », ils ont décidé de perpétuer l'âme du « Filingui Gang ».