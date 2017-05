Burkina Faso: FAN - Le GCA au commandement de Moïse Minoungou

Deux policiers nigériens et un civil ont été tués samedi soir 27 mai dans une attaque contre… Plus »

Dans sa carrière militaire, il a, tour à tour, occupé les fonctions de commandant de batterie sol-air au Centre d'instruction des armées (CIA), de chef de corps du CIA et du Groupement d'instruction des forces armées (GIFA), de chef de division information de l'état-major général des armées et de chef de division opérations de l'état-major de l'armée de terre. Depuis mai 2016, le colonel-major Moïse Minoungou était le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre avant d'être promu à son poste actuel de commandant du GCA.

« Sans la logistique, on ne peut pas gagner la guerre car un soldat sans fusil n'est pas militaire. Avec son fusil, sans munitions, il ne peut pas combattre. Notre rôle est de mettre tout cela à la disposition du combattant », a indiqué le nouveau commandant du GCA. « Nous pensons, avec l'aide de tous, que nous réussirons notre mission», a-t-il rassuré. Le premier soutien de Moïse Minoungou est venu de son prédécesseur. Toué Sié a dit sa conviction que son successeur sera à la hauteur des défis du soutien logistique aux forces armées. En guise de bilan, le colonel-major Sié a souligné sa contribution à la restauration et à la sauvegarde des fondamentaux d'une institution « dont l'image a été si écornée depuis un certain temps ».

Après 27 mois de service à la tête du Groupement central des armées, le colonel-major Toué Sié a cédé son poste au colonel-major Moïse Minoungou. « Officiers, sous-officiers, militaires du rang du GCA, de par le Président du Faso, vous reconnaitrez désormais pour chef le colonel-major Minoungou Moïse ici présent et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et du succès des armes au Burkina Faso ».

