Burkina Faso: Primature - Le PM discute du fiancement du PNDES avec quatre personnalités

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a reçu en audience, le vendredi 26 mai 2017 à la primature, les ambassadeurs de l'Allemagne et du Danemark, un groupe d'hommes d'affaires belges et une délégation de IAMGOLD Essakanne SA.

Coopération bilatérale, financement et mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES) et énergie ont constitué les sujets d'échanges au cours des quatre audiences que le chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, a accordées à des personnalités tout au long de la journée du vendredi 26 mai 2017 à Ouagadougou. Le premier à être reçu à la primature a été l'ambassadeur de l'Allemagne, Dietrich Fritz, qui a déclaré, en fin d'audience, être venu féliciter le Premier ministre pour les progrès du Burkina Faso sur le plan économique et sur la mise en œuvre du PNDES.

«Ce sont des points positifs et le gouvernement doit être félicité pour cela», a-t-il déclaré. En sus, l'hôte du Premier ministre a indiqué que le tête-à-tête a été une occasion pour revisiter les grandes lignes de la collaboration entre leurs pays. «Nous avons fait le bilan des échanges après le Brexit. Le constat est que notre relation bilatérale est en marche», a affirmé Dietrich Fritz. Il a aussi annoncé la visite en juillet prochain du secrétaire d'Etat allemand chargé de la défense qui viendra évaluer les besoins sécuritaires du Burkina Faso.

De même, le diplomate allemand a évoqué la création d'un programme, en collaboration avec l'Union européenne, dans le but de renforcer la situation économique et sécuritaire des zones frontalières, surtout du Sahel. «On aura un financement conjoint de l'UE et de l'Allemagne de 20 milliards de F CFA pour stabiliser les infrastructures, disposer de plus de perspectives économiques et renforcer la sécurité dans cette région», a-t-il détaillé.

A la suite de Dietrich Fritz, c'est l'ambassadeur du Danemark au Burkina Faso, Ulla Naeby Tawiah qui est venu discuter coopération entre son pays et le Burkina Faso. Cette coopération, selon elle, s'effectue dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement, de l'agriculture, de la justice, de la sécurité et des droits humains. A cela, il faut ajouter les appuis budgétaires. «Avec le Premier ministre, nous avons échangé sur comment améliorer notre collaboration, comment mieux faire et comment améliorer le suivi du PNDES», a souligné Ulla Naeby Tawiah. Dans la mise en œuvre du PNDES, a-t-elle ajouté, son pays, avec une enveloppe de 100 milliards de F CFA compte financer des projets et s'impliquer dans le suivi-évaluation du plan.

Des logements et des routes à moindre coûts

Il a aussi été question, au cours de la série d'audiences, de financement et de mise en œuvre du PNDES entre le Premier ministre et un groupe d'hommes d'affaires belges. «Nous sommes venus proposer des solutions innovantes au Premier ministre. Elles ont été testées et sont effectives dans des pays voisins. Nous serons ravis de pouvoir participer à la réalisation du PNDES», a indiqué leur porte-parole, Farouk Belahcene. Le groupe d'hommes d'affaires belges est spécialisé, selon lui, par le biais de technologies novatrices, à la construction de grosses œuvres telles que les autoroutes, les routes, les ponts, les tunnels et les logements.

«Concernant la construction de routes par exemple, nous avons en notre possession une technologie qui nous permet de construire des voies de haute qualité dans des délais très courts, soit 3 à 8 km par jour et qui sont capables de résister à des conditions climatiques très difficiles», a précisé Farouk Belahcene. Quant aux logements, il a révélé que son groupe est en mesure de les construire grâce à des déchets de cimenterie. «Cela nous a permis de développer un matériel composite aux propriétés acoustiques et isothermiques très intéressantes et surtout à moindre coût», a-t-il conclu.

En fin d'après-midi, la dernière audience du Premier ministre a été accordée à une délégation de la société minière IAMGOLD Essakanne SA. Elle est venue annoncer au chef du gouvernement le lancement de la construction d'une centrale solaire de 15 MW sur le site de la mine, au nord du Burkina Faso. «Cette centrale solaire va nous permettre d'équilibrer notre approvisionnement énergétique tout en minimisant notre empreinte environnementale», a expliqué le directeur général de IAMGOLD, Bruno Lemelin. Avec ce paquet solaire, a-t-il affirmé, l'entreprise créera environ 150 emplois pendant la période de construction de la centrale et plus tard 40 autres permanents pendant l'exploitation.