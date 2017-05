Burkina Faso: Fin d'année au Prytanée militaire du Kadiogo - L'excellence magnifiée

La clôture de l'année académique 2016-2017 du Prytanée militaire du Kadiogo (PMK) est intervenue, le vendredi 26 mai 2017, au sein de l'école. Les meilleurs élèves ont été récompensés à cette occasion.

Après dix mois de travail acharné, les pensionnaires du Prytanée militaire du Kadiogo (PMK) regagnent leurs familles respectives. La cérémonie marquant la fin des activités académiques a eu lieu, le vendredi 26 mai 2017, au sein de cette école de formation militaire, en présence de la hiérarchie militaire et des parents d'élèves. Selon le chef de bataillon, commandant du PMK, Ismaël K. Diaouari, ce rendez-vous, devenu une tradition dans la vie de l'école, est une occasion pour le commandement de rendre compte du déroulement de l'année scolaire au triple plan académique, sportif et des activités péri et parascolaires.

Celui-ci s'est réjoui des performances enregistrées cette année par le PMK. Débutée en août 2016, l'année qui s'achève a enregistré, selon l'officier, un effectif de 530 élèves, soit 433 Burkinabè et 97 autres issus de 12 nationalités d'Afrique occidentale et centrale. Du bilan dressé, on note que le taux de passage en classe supérieure tourne autour de 93 %, 20 élèves sont autorisés à redoubler tandis que 21 autres sont exclus définitivement de l'établissement.

Attaché à la culture de l'excellence, cette cérémonie marquant la fin d'année a été l'occasion pour les responsables de l'école et leurs partenaires de récompenser les élèves les plus méritants par des prix d'excellence et des prix spéciaux. Les prytanes qui se sont distingués par leur ardeur au travail et la discipline militaire sont repartis les bras chargés. Les prix d'excellence sont accordés aux élèves ayant obtenu les meilleures moyennes par discipline et par cycle, les majors des classes, les majors des cycles (1er et 2e cycles).

Quant aux prix spéciaux, ils servent à récompenser les élèves qui se sont illustrés, entre autres, dans la présentation de tenue, la discipline, la promotion de l'intégration et de la culture et l'autorité de commandement. Au premier cycle, c'est l'élève Ambdou Rafiou Dao de la classe de 6e ‘'A" qui a ravi la vedette. Avec une moyenne annuelle de 18, 15/20, il a cumulé les prix du meilleur en français, en SVT, ceux de major de sa classe et de major de 1er cycle. Kouadio Kouamé Sylvestre de la 2nd ‘'C" de nationalité ivoirienne a dicté sa loi au second cycle, s'imposant avec une moyenne générale de 15,96/20.

Des médailles aux enseignants...

Consolatrice Mégane Waré de la classe de terminale ‘'C" qui a été majore de la classe, de la 6e à la 1re, s'en est tirée avec le prix du prytane modèle. En plus du prix composé d'un ordinateur et d'un kit scolaire, elle a reçu une bourse d'étude d'une valeur de 500 000 F CFA octroyée par l'Assemblée nationale. Les enfants de troupe inscrits dans les prytanées militaires de pays amis, au nombre de 82, dont neuf filles, ayant défendu l'image du pays avec honneur ont aussi été récompensés.

Le personnel enseignant n'a pas été en reste. Six d'entre eux ont vu leurs mérites et dévouement à l'encadrement des enfants reconnus par la nation. Ils ont tous été élevés au rang de chevalier de l'Ordre national du Burkina Faso. Pour la directrice des études du PMK, Gomgnimbou Eliane, récipiendaire, sa médaille est le fruit de la franche collaboration entre personnels civils et militaires chargés de la formation et de l'encadrement des « Pmklistes ». « Je dédie cette médaille à l'ensemble de mes collaborateurs car l'enseignement est un travail d'équipe », a-t-elle indiqué.

Hormis les activités scolaires, les élèves du PMK se sont distingués dans des concours tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ainsi un pensionnaire ayant représenté le Burkina Faso au concours de la Francophonie dénommé « Promotion de la langue française » est arrivé en tête de classement dans sa catégorie. Saisissant l'opportunité, le commandant du PMK a formulé des doléances de son établissement à sa hiérarchie.

Il a plaidé pour la rénovation et l'équipement du laboratoire et de la bibliothèque ainsi que l'amélioration de l'éclairage public pour plus de sécurité. Le chef d'Etat-major général des armées, le général de brigade Oumarou Sadou, ancien élève du PMK, a assisté à la traditionnelle cérémonie de remise des prix d'excellence marquant la fin des activités scolaires au prytanée.

Il a rendu hommage aux responsables de l'école militaire pour les résultats obtenus. Avec un brin de fierté, il a laissé entendre que le concours d'entrée au PMK est le plus crédible qui soit au Burkina Faso. « Le PMK est une école de référence et nous allons travailler à défendre sa renommée », a-t-il promis.