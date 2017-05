Sénégal: Souleymane Camara parle de son apport à Dakar Sacré-Cœur

Dakar — L'attaquant sénégalais Souleymane Camara, de Montpellier (élite française), fait partie des actionnaires de Dakar Sacré-Cœur (DSC), un club de Ligue 2 doté aujourd'hui d'une académie, d'infrastructures et d'aires de jeu modernes, malgré les "doutes" au départ.

"Quand on m'a contacté, j'ai réfléchi et j'y suis allé parce que c'est un outil important pour le développement du football national", a dit le footballeur international passé par le centre Aldo Gentina, un centre qui a été partenaire de l'AS Monaco (France) et dirigé par Malick Sy dit Souris, un ancien président de la Fédération sénégalaise de football.

"Je n'avais pas l'opportunité de jouer sur de bons terrains. Ce n'est pas le cas des pensionnaires de Dakar Sacré-Cœur", s'est réjoui Camara pour souligner l'importance de l'initiative à laquelle il contribue.

Il dit être "heureux que le centre ait donné des internationaux aux jeunes sélections" sénégalaises. "Cela veut dire qu'on essaie de tendre la main aux plus jeunes, qui ont la même passion que nous."

Souleymane Camara estime que l'adhésion à Dakar Sacré-Cœur était sans gaieté de cœur, au début. "Quand on a visité le terrain au début, on aurait pu avoir des doutes objectifs. Mais actuellement, on peut se réjouir du travail accompli, même s'il reste beaucoup à faire", a-t-il dit, félicitant les dirigeants du club d'avoir signé un partenariat avec l'Olympique Lyonnais (France).

"Tous les acteurs du football connaissent le savoir-faire de Lyon en matière de formation, même si j'aurais aimé que ce soit Montpellier, qui m'a permis de devenir un footballeur professionnel", a ajouté l'attaquant international.

Camara, qui était dans les tribunes du stade Demba-Diop lors de la demi-finale de la Coupe de la Ligue, entre l'US Ouakam et DSC, s'est réjoui du travail fait par les dirigeants du club ces dernières années, notamment dans les petites catégories, les académies et les centres de formation.

Ce travail a permis au Sénégal de prendre part aux compétitions internationales, fait-il remarquer.

"C'est un atout pour ces jeunes footballeurs qui doivent savoir qu'ils doivent chaque fois se remettre en question pour progresser et signer des contrats professionnels", a ajouté Camara, qui, maintenant âgé de 34 ans, a prolongé d'un an son contrat avec Montpellier.