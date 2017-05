Burkina Faso: L'ADF-RDA s'indigne contre les «dérives» préjudiciables à la cohésion nationale

Deux policiers nigériens et un civil ont été tués samedi soir 27 mai dans une attaque contre… Plus »

Avant de lever la séance, le SEN à souhaiter un bon mois de carême à tous les musulmans du Burkina Faso et du monde, une bonne fête des mères à toutes nos mamans, une bonne saison pluvieuse à tous les paysans et une bonne chance aux partis en lice dans les 19 communes concernées par les élections municipales complémentaires.

Restant convaincu qu'une Nation divisée ne peut prospérer, le SEN appelle l'ensemble des burkinabè à toujours privilégier la tolérance, l'écoute et le dialogue et à travailler main dans la main pour la construction de ce beau pays.

Le SEN rappelle que tous ces faits ne sont que la partie visible du malaise que vivent les burkinabè et insiste sur la nécessité d'un véritable processus de réconciliation nationale basé sur le tryptique : Vérités-Justice et réconciliation nationale avant qu'il ne soit tard.

Il lance un appel au Président du Faso à respecter son serment et à assumer son rôle de garant de l'unité nationale et de protecteur du citoyen.

Le SEN rappelle sa position constante qui est qu'en toute circonstance force doit rester à la loi. Il condamne toute forme de Justice privée et de violences exercées sur des citoyens. Il dénonce en outre et avec la dernière énergie le silence coupable, voir l'indifférence notoire des autorités face aux actes de violences à répétitions dont sont victimes les populations.

Abordant les affrontements meurtriers intervenus entre les populations et les groupes dits d'autodéfenses appelés « Koglweogo » dans la province du Sanguié, faisant des pertes en vies humaines ; et l'agression gratuite de l'artiste musicienne Adjaratou DIESSONGON dite Adja divine, le SEN a marqué toute son indignation face à de telles dérives préjudiciables à la cohésion nationale et à l'image de notre pays.

De la vie du parti, le SEN a été informé des récentes missions du parti au niveau national et international. Ces missions ont permis aux cadres du parti de rendre des visites de courtoisie à des secrétaires généraux de province, à des militants et à des personnes ressources.

Avant d'aborder les différents points inscrits à l'ordre du jour, le SEN a observé une minute de silence en mémoire des personnes qui ont récemment perdu la vie suite aux derniers accidents mortels qui ont eu lieu sur nos routes nationales et aux affrontements survenus dans le village de Tialgo et Goundi dans la province du Sanguié.

Cette réunion a permis d'aborder plusieurs sujets relatifs à la vie du parti, à la situation politique nationale marquée particulièrement par les élections municipales complémentaires, les inondations, les affrontements de Tialgo et Goundi (Province du Sanguié), la violence dont a été victime l'artiste musicienne burkinabè ; et celle Internationale marquée par le 70e congrès de l'internationale libérale.

