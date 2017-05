Cote d'Ivoire: Trésor public / Lancement officiel d'une campagne - L'Etat veut booster le taux de bancarisation

«Etat-Banques, ensemble pour la bancarisation». C'est autour de ce thème qu'aura lieu ce mardi 30 mai, à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, le lancement officiel de la campagne de sensibilisation. La campagne qui va démarrer a un objectif général et des objectifs spécifiques.

L'objectif général de cette campagne est de promouvoir la bancarisation en mettant l'accent sur les textes communautaires réglementant le secteur bancaire. Les objectifs spécifiques de la campagne sont de présenter les avantages liés à la détention d'un compte ; présenter le contenu de la loi relative au traitement des comptes dormants ; faire un exposé sur le contenu de l'Ordonnance relative à la réglementation bancaire ; informer la population sur ses droits et devoirs liés à la détention d'un compte bancaire ; appuyer les banques dans leur mission de promotion de la bancarisation.

En Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation, évalué à 16% en 2015, pourrait connaître une hausse grâce aux efforts conjugués des pouvoirs publics, de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire (Apbef-ci) l'APBEF-CI et des banques. C'est justement dans ce contexte que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique (Dgtcp), a décidé d'inscrire à ses activités annuelles, une campagne de sensibilisation des populations sur la bancarisation. D'où celle qui s'est déjà déroulée au cours de l'année 2016 dans les régions pilotes de la Nawa (Soubré) et de la Marahoué (Bouaflé).

Et qui avait porté sur les avantages liés à la détention d'un compte bancaire. Pour l'exercice 2017, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique poursuit cette action en mettant un accent particulier sur les textes communautaires règlementant le secteur bancaire. Ainsi, la loi relative au traitement des comptes dormants et l'Ordonnance portant règlementation bancaire feront l'objet de cette deuxième édition qui se déroulera dans les régions du Gontougo (Bondoukou), le 22 juin 2017 et du Haut-Sassandra (Daloa), le 5 octobre 2017.