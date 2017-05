Samedi dernier, l'ambiance était à la joie totale sur l'esplanade du Palais de la culture de Treichville. Plusieurs centaines de femmes, issues des quatre coins du District d'Abidjan, avaient pris d'assaut les lieux pour célébrer, avec la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, la fête des mères. Il faut le dire tout net, entre Maman Dominique Ouattara et les mères, l'entente est quasi-parfaite.

Ainsi chaque année, la First Lady ménage son calendrier hyper chargé, pour trouver du temps, pour communier avec ses filles, ses sœurs et ses mamans. Avant-hier, donc, elles ont fait le show : défilé des femmes pour présenter les richesses culturelles des différentes régions du pays, ballets improvisés avec les artistes Luckson Padaud, Sidonie la Tigresse, Anselme Sémi et Mawa Traoré...

Sans oublier la note d'humour de Joël. Bien entendu, les mamans ont prêté une oreille attentive au message, du reste, très attendu de la Première Dame, qui était accompagnée de l'épouse du Vice-président de la République, Mme Clarisse Kablan Duncan ; celle du Premier ministre, Mme Astou Gon Coulibaly ; la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Mme Kandia Camara ; la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, Mme Mariatou Koné ; Mme Jeanne Peuhmond, vice-présidente de l'Assemblée nationale et Mme Amy Tounkara, député de Treichville.

« Je voulais tout d'abord vous dire que je vous remercie du fond du cœur, pour les mots si affectueux que vous avez adressés à l'égard de mon cher époux, votre frère, le président Alassane Ouattara. Le soutien des femmes de Côte d'Ivoire ne lui a jamais fait défaut, et sachez que notre affection lui donne la force de gérer notre pays avec beaucoup de sagesse pour préserver la chose la plus importante qui soit : la paix dans notre beau pays », leur a-t-elle indiqué d'entrée. Ensuite, Mme Dominique Ouattara a confié que la fête des mères lui donne l'opportunité de dire aux mamans à quel point elle est sensible au « travail remarquable » qu'elles accomplissent chaque jour.

« Vous vous battez quotidiennement, pour soutenir vos familles avec dynamisme et courage. Vous êtes des exemples et des modèles à suivre pour les futures générations de femmes dans notre pays », a ajouté la First Lady, tout en souhaitant une « belle fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire », et surtout en espérant « qu'elles seront entourées d'amour par leurs familles, car elles le méritent toutes ». Poursuivant, la Première Dame a dit avoir foi en elles et en leurs capacités, avant de leur présenter les cadeaux qu'elle a apportés.

« Ce sont des pagnes, du matériel de coiffure et de couture, du matériel agricole, des glacières ainsi que des couffins garnis pour les nouvelles mamans », a égrené Mme Dominique Ouattara, en souhaitant «un très bon début de ramadan» à toutes ses sœurs musulmanes. Quelques instants plus tôt, le maire de Treichville, le ministre François Amichia avait loué les nombreux efforts de la Première Dame pour l'épanouissement des femmes de Côte d'Ivoire. Porteparole des mamans, Mme Jeannette Yobouet Tano a exprimé la satisfaction des femmes quant à la résolution des récentes crises par le président de la République et remercié Mme Dominique Ouattara pour ses bienfaits.

De son côté, la ministre Mariatou Koné a souligné que la mère est un « cœur de générosité qui sait partager sans limite ». « La femme, la mère, c'est l'expression du sentiment », a-t-elle insisté. Puis, Mariatou Koné a réitéré le soutien total des femmes au président Alassane Ouattara pour sa gestion du pays et pour ce qu'il fait pour elles et pour la Côte d'Ivoire.

« Rien ne peut se faire sans la paix. En tant que mère, nous devons œuvrer à la préservation de la paix. La Côte d'Ivoire a trop souffert pour sombrer à nouveau dans la crise », a-t-elle exhorté. Notons que les 10 doyennes de la commune de Treichville, âgées entre 80 et 100 ans, ont reçu des pré- sents de la Première Dame. De même, les lauréates du concours culinaire sont reparties avec du matériel de cuisine offert par l'épouse du chef de l'Etat.