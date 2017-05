Congo-Brazzaville: Santé de la reproduction - Ouverture d'un guichet unique à Brazzaville et Pointe-Noire

Le coordonnateur du projet de « renforcement de la société civile et des acteurs pour améliorer le respect des droits des filles et des femmes congolaises », Victor Banaminou, a annoncé, le 26 mai, l'ouverture d'un guichet unique à Brazzaville et Pointe-Noire en vue d'apporter une prise en charge de ces dernières

A Brazzaville, le service est joignable par le numéro : 06 404 41 95, et à Pointe-Noire par le 06 628 00 48. Les victimes de toutes formes de violences bénéficieront des séances d'écoute ; de l'accompagnement; l'assistance et de l'orientation par le biais des animateurs vers un centre de santé.

Outre cette mission, le service de guichet unique prend en charge les frais sanitaires, l'hébergement temporelle pendant trois à six mois des victimes et bien d'autres.

Selon Victor Banaminou, le projet de « renforcement de la société civile et des acteurs pour améliorer le respect des droits des filles et des femmes congolaises » sera exécuté à Brazzaville et Pointe-Noire.

A Brazzaville, le projet couvrira quatre arrondissements : Makélékélé ; Moungali ; Talangai ; Mfilou et Nganga Lingolo. A Pointe-Noire, il concerne les quartiers Lumumba ; Tié-Tié ; Loandjili et Ngoyo.

Le choix de ces arrondissements s'explique en raison des actions de lutte contre les violences existantes et du nombre élevé des cas rapportés dans les services de santé, a déclaré le coordinateur.

Notons que l'ouverture de ce service de guichet unique a été indiquée lors du lancement officiel de l'atelier de sensibilisation des responsables des arrondissements sur les violences faites aux femmes et aux enfants, ouvert par le directeur de cabinet de l'administrateur maire de Mfilou, Corneille Samuel Youbah.

La rencontre a été organisée par les Organisations non gouvernementales Azur développement et l'Action de solidarité internationale (Asi) en partenariat avec le ministère de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement dans le cadre de la mise en œuvre du projet de « renforcement de la société civile et des acteurs pour améliorer le respect des droits des filles et des femmes congolaises », co-financé par l'Union Européenne.

L'objectif était de solliciter la collaboration des responsables de quartier dans l'identification des victimes de toutes formes de violences en leur donnant des orientation vers le guichet unique.

Autres objectifs : améliorer les connaissances et la compréhension des responsables des arrondissements sur différentes formes de violence, les conséquences et moyens de recours contre ces violences ainsi que la vulgarisation des dispositions du cadre juridique de lutte contre les violences faites aux femmes et enfants auprès des responsables des arrondissements.

L'atelier de sensibilisation des responsables des arrondissements sur les violences faites aux femmes et aux enfants a été marqué par plusieurs communications et un échange avec ces derniers.