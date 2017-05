Congo-Brazzaville: Cité Don Bosco - 25 ans de formation professionnelle au profit des jeunes congolais

Créée en 1992, la Cité Don Bosco de Massengo, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Djiri, a célébré son jubilé le 27 mai au cours d'une messe d'action de grâce présidée par l'évêque de Ouesso, Mgr Yves Marie Monot, en présence du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes.

Réputé dans la formation des jeunes à Brazzaville, le centre Don Bosco qui a totalisé le 27 mai dernier ses 25 ans d'existence, est l'œuvre du prêtre français Jean Quéré, décédé en mars dernier. Ainsi plusieurs activités ont-elles été organisées dont des causeries-débats, des expositions et une messe d'actions de grâce dite dans l'enceinte de ce centre qui forme, entre autres, des techniciens du froid ; chaudronniers ; électriciens, menuisiers.

S'exprimant à cette occasion, le directeur de la cité Don Bosco, le Père Joseph Khondé, a rendu grâce à Dieu et au père Quéré qui a installé ce centre à cet endroit au moment où la zone n'était pas encore habitée. Selon lui, la cité Don Bosco a été fondée dans le but de continuer l'œuvre du foyer Abraham, en la délocalisant. Le père Jean Quéré et ses confrères avaient bien compris , a-t-il dit, les défis de la jeunesse congolaise et se sont lancés sans tergiverser avec pour seule arme le courage de la foi en Dieu et la confiance en la providence.

D'après lui, après 25 ans de service, beaucoup de choses restent encore à faire. Car, la jeunesse est la seule raison d'être de Jean Bosco à travers le monde dans les 130 pays dont 43 en Afrique. Pour le cas du Congo, la cité Don Bosco veut multiplier les filières pour accueillir encore plus des jeunes. Une autre perspective : construire un internat d'au moins 200 places pour permettre aux jeunes qui viennent de très loin de pouvoir résider sur place et d'étudier en toute sérénité. « Nous ambitionnons faire une extension vers le second cycle technique pour donner au Congo des jeunes techniciens qualifiés capables de devenir des ingénieurs. Avec l'espace sportif, nous voulons accompagner les jeunes vers le professionnalisme sportif. A cela je fais appel à toutes les personnes de bonne volonté de venir nous soutenir dans la réalisation de ce beau rêve de Don Bosco au Congo », a plaidé le Père Joseph Khondé.

De son côté, le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes s'est félicité de l'initiative du Père Jean Quéré s'inscrivant dans le principe de l'éducation préventive mise en œuvre par Jean Bosco dont le but est de ramener un certain nombre de jeunes et d'enfants dans les valeurs morales. Une bonne œuvre, selon lui, dans un pays où le taux de décrochage scolaire est très élevé environ (54,7%), des jeunes âgés de 15 à 29 ans. C'est ainsi qu'en sa qualité de ministre en charge de la formation professionnelle, il a encouragé la cité Don Bosco et toute les autres cités sous le contrôle de l'église catholique pour leur action consistant à donner des métiers aux jeunes.

« Du point de vue des statistiques que nous détenons, le taux d'employabilité des jeunes formés à Don Bosco varie entre 80 et 90%, c'est-à-dire les jeunes qui sont formés ici trouvent facilement des emplois au niveau des entreprises ou même lorsque les jeunes s'installent par eux-mêmes. Je ne peux que féliciter tout le corps enseignant, tous ceux qui animent et encadrent les jeunes et leur demander de continuer à faire et à développer l'œuvre du père Jean Bosco, qui d'ailleurs est un Saint depuis 1935 », a conclu Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes.

Signalons que le ministre a visité le montage combine « dit appel-réponse », « double va et vient » ; le montage combine télérupteur et la minuterie électronique, une technique permettant la communication entre deux personnes.