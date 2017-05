Congo-Kinshasa: Commémoration - Le pays a célébré la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle

C'est pour la première fois que la RDC a célébré le vendredi 26 mai la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle instituée par l'Assemblée générale des Nations unies depuis le 28 mai 2014. La célébration de cette journée est une occasion pour sensibiliser les jeunes filles et les femmes à l'hygiène menstruelle.

En RDC, cette célébration a eu pour cadre l'enceinte du complexe scolaire Lemfu dans la commune de Nd'jili. Plusieurs autorités ont été présentes à cette journée organisée par le programme national école et village assainis parmi lesquelles le secrétaire général de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel ; les cadres centraux de ce ministère et ceux de la Santé publique ; les représentants des organisations internationales ainsi que les parents et les élèves.

Pour le représentant de l'Unicef, Tajudeen Oyewale, son institution et ses partenaires « continueront à accompagner le gouvernement congolais dans sa stratégie de lutte pour l'accès à l'eau potable et l'assainissement de base des populations, en particulier pour le bien-être des filles à l'école et des femmes dans leurs activités quotidiennes ».

Une bonne hygiène menstruelle implique l'accès à l'eau potable. C'est dans cette logique que le représentant de l'Unicef a invité les partenaires financiers et techniques actifs dans le secteur de l'eau, hygiène et assainissement à rejoindre cette initiative ambitieuse des villages et écoles assainis.

Le manque d'information peut être un obstacle à une bonne hygiène menstruelle. Pour lever cet obstacle, le représentant de l'Unicef pense qu'il est nécessaire de transmettre à tous les informations et connaissances qui permettront de créer un environnement structurel et scolaire favorable aux filles et femmes quant à la gestion de leur hygiène menstruelle.

Quant au secrétaire général de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Dieudonné Lufunisabo Bundoki, la sensibilisation à la journée mondiale de l'hygiène menstruelle devra dorénavant faire l'objet dans les écoles congolaises d'une activité régulière et préparatoire pour la jeune fille pubère à une gestion correcte de l'hygiène menstruelle. "

Les familles et les écoles, insiste -t-il, ont l'obligation d'accompagner les filles de cet âge d'accepter cette nature. Elles doivent en faire une grande préoccupation pour leur permettre d'être à l'école chaque jour comme tous les autres élèves.

Au nom de tous les enfants de la RDC, les enfants reporters ont demandé aux décideurs et aux partenaires " de pouvoir accompagner le programme Ecole et Village assainis par la construction des installations sanitaires appropriées et sensibiliser les parents afin de parler de la menstruation aux enfants. Des kits hygiéniques ont été remis aux responsables du complexe scolaire Lemfu 2.