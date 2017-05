Angola: Georges Chikoti évalue en RDC l'Accord-cadre

Luanda — Le ministre angolais des Relations extérieures, Georges Chikoti a quitté Luanda lundi pour Kinshasa, où la situation politique en République Démocratique du Congo et la question des réfugiés congolais à l'Est de l'Angola seront débattues, mardi, par le Groupe de suivi de l'Accord-cadre pour la Paix et la Stabilité en RDC.

Interpellé par la presse, à Luanda, peu avant de s'envoler, le chef de la diplomatie angolaise a dit que le Groupe de suivi, composé de 13 pays membres de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), de la SADC et l'Union Africaine se réunirait à Kinshasa pour évaluer la situation en RDC, en fonction du nouveau gouvernement congolais crée depuis deux semaines. Durant trois jours, l'équipe de travail, qui cherchera à s'informer sur l'Agenda de réalisation des prochaines élections en RDC prévues fin 2017, analysera également l'Accord-cadre, et cherchera à savoir davantage sur la situation des réfugiés congolais à l'Est du territoire angolais, en raison de l'actuelle crise politique et militaire qui prévaut dans ce pays voisin de l'Angola.

Signé en février 2013, à Addis-Abeba (Ethiopie), l'Accord-cadre pour la Paix, Stabilité et Coopération en RDC est le mécanisme adéquat pour la résolution pacifique de la crise et du conflit à l'Est de la RDC, sauvegardant la souveraineté et l'intégrité du territoire congolais, comme condition indispensable au développement socio-économique du pays. Le président du Congo Démocratique, Joseph Kabila a nommé, le 09 mai 2017, un nouveau gouvernement dirigé par le premier-Ministre Bruno Tshibala.