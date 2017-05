Angola: Le PRS réaffirme son combat pour l'instauration du fédéralisme

Luanda — Le Partis de Rénovation Sociale (PRS) a réaffirmé lundi, à Luanda, qu'il continuerait à lutter pour l'instauration du fédéralisme en Angola.

Le fait a été exprimé dans un message du leader Eduardo Kuangana lu par l'actuel secrétaire général Benedito Daniel au IV congrès de cette formation politique, qui a débuté ce lundi.

"Nous sommes le parti qui a comme objectif suprême d'instaurer le fédéralisme pour permettre un changement dans la vie nationale, ouvrir un chemin à une politique alternative, patriotique qui garantit la justice, la souveraineté et l'indépendance nationale", a-t-il déclaré.

S'adressant à environ 700 délégués et invités, Benedito Daniel a affirmé : «le fédéralisme "n'est pas une division territoriale et non plus du régionalisme, c'est un modèle républicain nécessaire et possible".

Il se propose de défendre le plein droit du peuple de décider son propre destin et de voir assurer la prévalence des intérêts nationaux sur tout autre qui crée des inégalités, des asymétries régionales et qui augmente la pauvreté.

Il a réitéré le compromis du PRS d'afficher une attitude pacifique et démocratique, préserver les conquêtes obtenues, ce qui contribue à la stabilité du pays, ainsi que de réaliser des progrès importants dans la poursuite de la liberté, de la paix et du progrès social.