Burkina Faso: Gouvernement/Syndicat du Trésor - Un accord sous le manteau

Mais quels sont les points parmi les 19 revendications qui ont été satisfaits ? On n'en saura rien. Les hommes de médias ont eu beau user de trésors d'imagination pour lui tirer les vers du nez, ce fut motus et bouche cousue. Au grand dam des journalistes dont le compte rendu de l'évènement laissera sans nul doute les lecteurs, les auditeurs et les téléspectateurs sur leur faim.

S'achemine-t-on vers un cessez-le-feu entre le Syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina (SATB) et le gouvernement ? C'est la question que nous nous sommes posée dans notre édition d'hier lundi lorsque nous avons été informé de l'imminence d'un accord entre le gouvernement et le Syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina (SATB). Alertés ce dimanche-là, les journalistes ont pris d'assaut dès 16h le ministère de la Fonction publique où devait intervenir le fameux accord, mais jusqu'à 18h, point de fumée blanche.

