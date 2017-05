Cameroun: Baccalauréat général - Nous y sommes

Les centres d'examen sont sous haute surveillance depuis hier sur toute l'étendue du territoire national. Il est environ 13h ce lundi 29 mai. Tous les portails du collège Saint Benoît de Yaoundé sont verrouillés à double tour. La guérite est ouverte et le personnel d'astreinte ne veut prendre aucun risque. Toute présence est signalée au secrétariat du chef d'établissement par interphone.

Ici, on se montre intransigeant. Le père Paschal Mcbeadiche, principal du collège a dû donner son accord pour que le reporter de CT accède à l'établissement. « C'est une disposition normale pour sécuriser notre centre d'examen », explique-t-il. Un calme inhabituel règne ici. C'est presque l'austérité. Cinq dispositions ont été prises en cette veille d'examen du baccalauréat d'enseignement général au collège, relève le père Paschal Mcbeadiche. La réunion avec les examinateurs a eu lieu avant 12h.

La propreté des lieux est frappante, le contact avec les forces de l'ordre a eu lieu. Elles sont déployées et patrouillent en civil pour éloigner les intrus. Le matériel de composition reçu de l'Office du baccalauréat est en lieu sûr. Toutes les vérifications sur les listes des candidats et des examinateurs ont été faites. Le chef de centre se montre serein. « Les numéros sont portés sur les tables depuis hier et nos candidats ont été informés immédiatement par SMS », ajoute le père-principal.

Au lycée général Leclerc, un peu plus tôt en matinée, Elisabeth Ntonga, le chef de centre était en réunion restreinte avec Boniface Bitja et Philippe Ekouma Menguelé, respectivement chargé de mission et auxiliaire. Ils s'accordaient sur les détails avant la réunion élargie aux autres acteurs de l'examen, coprésidée par le chef de centre et le chargé de mission. C'est après cette réunion que les listes seront affichées devant chaque salle préalablement nettoyée.

La réunion consiste au rappel du mémento des devoirs des examinateurs. Pendant ce temps, les candidats jettent un dernier regard au babillard pour vérifier pour la N ième fois que leurs noms sont bien écrits. Mais Etienne Ulrich Mba, 18 ans, candidat au bac C est confiant. « Je compose dans mon établissement et cela me rassure. Je suis en prière pour que tout se passe bien, avoue-t-il.