Cameroun: La très chère autoroute Yaoundé-Nsimalen

Un 3e échangeur est prévu au carrefour du Hilton, mesurant 790 m de long et construit en deux niveaux. Il est aussi constant que ce projet induira un volet indemnisation important au regard des nombreux déguerpissements qui vont être effectués et du coût du foncier sur les sites touchés.

Il disposera de trois échangeurs dont un au niveau de Oil Libya Olezoa, long de 50 m, la voie principale passera en bas et l'échangeur au-dessus, un autre au mess des officiers avec un pont aérien de 120 m environ, faisant office de voie principale qui traverse le Mfoundi pour atterrir après la montée Zoe et un 3ème échangeur à la poste centrale avec un rond-point au-dessus de la voie principale.

Le second lot portera sur 2,3 km et sera construit par le Groupement sino-français China road & Bridge corporation (CRBC)/Louis Berger. Il part du carrefour Trois statues à la poste centrale en passant par le mess des officiers.

« Ce montant sera affiné à la suite des études d'exécution », précise le document. Mais on peut déjà avec cette estimation indiquer que le coût unitaire prévisionnel est de 15,5 milliards le kilomètre. Ce serait à ce jour la route la plus chère jamais construite au Cameroun.

« Une autoroute a des caractéristiques précises, dont celles de ne permettre aucun croisement à niveau et être accessible grâce à des points aménagés à cet effet. Ce qu'on prévoit à l'intérieur de Yaoundé ne peut donc pas porter ce nom », corrige un haut responsable du ministère de l'Habitat et du développement urbain, le maitre d'ouvrage de ce projet.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.