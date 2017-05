Cameroun: 1,5 million de F pour Rebecca Muambo

« C'est une manière de célébrer l'excellence et de remercier les pays qui ont déjà posé les premières bases en matière de formation et de soutien aux athlètes, ce qui permet qu'ils soient reconnus au niveau international », a déclaré Bouramah Ali Harouna. Aux J.O de Rio 2016, Rebecca Muambo a été éliminée lors des 16es de finale de l'épreuve de lutte libre, chez les -48 kg, battue par la Bulgare Elitsa Yankova. La CONFEJES est une institution intergouvernementale qui œuvre pour la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs au sein de l'espace francophone. Sa mission est de mobiliser les pays, les ressources et les énergies dans une perspective de concertation, afin de promouvoir la participation et l'insertion des jeunes au sein de la société.

La lutteuse camerounaise a reçu cet appui de la CONFEJES la semaine dernière à Yaoundé. La Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES) a octroyé un appui de 1,5 million de F à la lutteuse camerounaise, Rebecca Muambo. Le don a été remis à l'athlète par le secrétaire général de la CONFEJES, Bouramah Ali Harouna, la semaine dernière au ministère des Sports et de l'Education physique.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.