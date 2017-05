Cameroun: Auriole Dongmo - « Il faut que j'atteigne 18 à 19 m »

Reine du lancer de poids camerounais et médaillée d'or aux Jeux de la solidarité islamique en Azerbaïdjan. Une autre médaille d'or pour vous mais en deçà de votre record établi à 17,92 m. Satisfaite ou un peu déçue de cette performance à Baku? Je ne suis pas déçue mais quand on travaille pendant la saison, on a un pic.

L'an dernier, je n'étais pas encore à ce niveau. Et si cette année, j'atteints 17,78 m, cela montre que d'ici les championnats du monde, les choses iront mieux. Et le pic, ce sont les grandes compétitions. Cette année, je dois avoir mon pic de forme pendant les championnats du monde et les Jeux de la Francophonie. C'est vrai que j'aurai souhaité battre mon record, mais en ce moment, je suis encore en pleine charge.

Il n'est pas exclu que je réalise une bonne performance en ce moment, mais ce n'est pas évident parce que l'on travaille dans la perspective des grandes échéances. Je pense que je devrais être jugée aux deux compétitions citées. Mon vœu est de battre ce record puisque je suis longtemps restée à 17m même si cela avance progressivement. Il faut que j'atteigne 18 à 19 m, pourquoi pas ?

Vos conditions de travail se sont-elles améliorées depuis les Jeux de Maputo en 2011 ou vous décrochiez votre premier titre continental? Depuis 2011, j'ai reçu une seule bourse venant du Comité national olympique. C'était l'an dernier et c'était une bourse locale. Je ne crache pas dessus. C'est mieux que rien. Mais, c'était peu consistant pour un athlète vivant au Maroc.

Cela ne suffisait même pas à payer mon loyer. Je me débrouillais comme je pouvais pour survivre. La préparation, ce n'est pas encore cela. Je suis au Portugal, je ne perçois pas d'aide. Ce n'est pas évident pour arriver à faire de grandes performances. Les Jeux olympiques c'est dans moins de trois ans. Que souhaitez-vous pour être meilleure en 2020? Les dirigeants concernés par la préparation et le suivi des athlètes doivent s'impliquer.

Il ne faut pas toujours attendre d'être à six mois des Jeux olympiques pour les préparer. Les autres ont une longueur d'avance de trois ans et demi sur nous. Nous devons mettre la machine en marche malgré le retard pour aider et espérer des performances. Aujourd'hui, rien ne se fait plus au hasard. Moi, j'ai besoin d'un suivi, d'une bonne préparation et d'un bon encadrement.