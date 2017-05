Cameroun: Visite technique - Capacité de contrôle accrue

Douala compte désormais huit centres avec l'ouverture d'un nouvel espace à Kotto jeudi Le mauvais état technique des véhicules est à la deuxième place des causes des accidents de la route au Cameroun, avec un taux de 20%. Le chiffre a été avancé par Divine Mbamome Nkendong, directeur des transports routiers au ministère des Transports.

C'était le 25 mai 2017 à Douala, lors de l'ouverture d'un nouveau centre de visite technique automobile, Cemex Contrôles. Ce qui porte le nombre de lieux de contrôle à 8 pour la cité économique et à 31 sur l'étendue du territoire camerounais. C'était l'occasion pour le directeur des transports routiers d'insister sur l'impact de la visite technique, à travers d'autres chiffres. Ainsi, selon l'Organisation mondiale de la santé (Oms), au Cameroun, on dénombre en moyenne 3998 personnes tuées chaque année dans des accidents de la route.

En 2016, 4000 Camerounais ont été handicapés de façon permanente. De plus, la majorité des victimes sont des jeunes de moins de 25 ans. Il a donc rappelé aux responsables des centres de visite technique d'éviter la corruption et les contrôles fantaisistes. Divine Mbamome Nkendong a par ailleurs informé l'assistance de l'existence de la plateforme de concertation entre les centres et l'administration des transports. Une collaboration dont le premier résultat est la formation des contrôleurs. Il a également rappelé l'instruction du ministre des Transports d'effectuer des descentes inopinées dans les structures de contrôle.

De son côté, l'inspecteur général des services du gouverneur, Njikam Aboubakar, a insisté sur l'urgence d'une prise de conscience et d'un changement radical de comportement des usagers de la route. « Faire sa visite technique est un acte de responsabilité et de civisme », a-t-il déclaré. M. Njikam a cité quelques aspects à prendre en compte lors du contrôle automobile : état du châssis, système de freinage, usure des pneus, éclairage et signalisation, suspension, etc.

Plus tôt dans les allocutions, Emmanuel Mouen, le directeur général de Cemex Contrôles, sollicitait justement l'appui des autorités, notamment de la délégation régionale des Transports pour le Littoral, afin de sensibiliser davantage les automobilistes à faire contrôler leurs véhicules. Il estime que son centre, agréé, vient participer à l'assainissement du secteur des transports, particulièrement le volet visite technique automobile.