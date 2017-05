Cameroun: Est - Cap sur l'aquaculture

La Caisse de développement de la pêche maritime vient de lancer par Bertoua son cycle de formations itinérantes 30 exploitants d'étangs de la région de l'Est ont reçu en fin de semaine dernière une formation sur les techniques piscicoles. Une formation basée sur les guides pratiques élaborés l'année dernière. L'apprentissage allie théorie et pratique.

Après la première journée passée à la délégation régionale du ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries animales de l'Est, la dernière journée de formation s'est déroulée sur le terrain. D'abord, à Mandjou, où les apprentis ont été mis en situation dans une écloserie afin d'apprendre à nourrir les poissons. Ensuite à Ngaïkada où les formateurs ont mis l'accent sur des techniques plus pointues de rentabilité.

« Sans investir dans l'acquisition des aliments et en laissant ses alevins se nourrir dans la nature, on a par exemple un cycle de production de plus d'un an. Or en achetant des aliments de qualité et en changeant régulièrement l'eau du bac, on obtient deux productions par an », a enseigné Dr Salvador Ngoande, secrétaire exécutif de la Caisse de développement de la pêche maritime. Le Cameroun est un importateur important de poisson et une grande partie des devises est consacrée à l'achat de cette denrée.

Selon des données du programme agropoles, l'offre en poissons provient pour 43% de la pêche (22% de la pêche continentale, 21 % de la pêche maritime), 56,8% des importations et seulement 0,1% de la pisciculture, soit 1000 tonnes/an. Pourtant le pays dispose de ressources en eau très importantes et des sols argileux (Est et Sud), offrant des possibilités pour la pêche et l'aquaculture. L'ambition de la CDPM est donc de promouvoir l'aquaculture, qu'elle cesse d'être marginale et qu'un grand nombre de personnes s'y intéresse afin d'augmenter l'offre en poisson dans les marchés. La prochaine formation itinérante est prévue à Meyomessala dans le Sud.