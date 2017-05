Cameroun: Lion blessé - Enfin une victoire

La lanterne rouge a battu Colombe (1-0) alors que Canon et Racing, autres mal classés, se sont donné un peu d'air lors de la 16e journée dimanche dernier. Le championnat de Ligue 1 a vécu un véritable évènement dimanche dernier.

En effet, Lion blessé de Foutouni, vainqueur de Colombe du Dja-et-Lobo (1-0) lors de la 16e journée au stade annexe n°1 de Yaoundé, a enregistré sa première victoire de la saison. Une réalisation de Christian Tsi Ngang a suffi au bonheur des poulains de Constantin Bep. Il aura fallu attendre seize journées pour voir la lanterne rouge enfin se rebeller. Une éternité. « C'est un soulagement pour nous. C'est une petite satisfaction et nous espérons que cette victoire va lancer un nouveau cycle pour le club. Nous espérons enchaîner contre Union », a déclaré Constantin Bep, l'entraîneur de Lion blessé.

Autre sensation, pour la première fois de la saison, l'équipe de Foutouni a ouvert le score. Au plan comptable, le club totalise 10 points mais reste dernier au classement. « Le maintien est encore possible si nous restons sur la même lancée. Le premier club non reléguable n'est qu'à sept points », pense Constantin Bep. Cependant il faudra régler les problèmes offensifs, qui semblent être le point faible du club. Lion blessé n'a inscrit que quatre buts en seize matchs en Ligue 1. Après sept matchs sans victoire, Canon s'est aussi rebellé en dominant New stars (2-1).

Toujours reléguable à la seizième place, le club de Nkolndongo, avec 17 unités au compteur, a le même nombre de points que Colombe, premier non reléguable. Son adversaire du jour, New stars, continue sa dégringolade à l'avant-dernière place. Autre mal classé qui s'est ressaisi. Racing a battu Bamboutos (1-0) dans le derby régional de l'Ouest, pour prendre un point d'avance sur la zone de relégation. En haut du classement, UMS, tenu en échec (1-1) par Union et Stade renard, battu par Dragon (1-0), n'ont pas su profiter de l'absence d'Eding Sport sur les terrains. Le club de la Lékié, toujours leader, disputera son match de la 16e journée contre Unisport demain.