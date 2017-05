Cameroun: Médailles d'honneur du travail - Plus de 400 personnels décorés

C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du Centre samedi dernier à Yaoundé

Sylvie Marie Ambomo Obam Engele est une institutrice principale de l'enseignement technique de longue date. Dans un ensemble fushia taillé sur mesure, émue comme ont illustré ses larmes, elle tient plus de cinq bouquets de fleurs offerts par ses proches et amis.

Sur sa poitrine, elle porte trois insignes qui attirent les regards. Après 27 ans de loyaux services rendus à la nation, l'enseignante vient de se voir décerner les médailles d'honneur du travail en argent, vermeil et or par le gouverneur de la région du Centre, Naseri Paul Bea.

Ceci, au nom du président de la République, Paul Biya. « Je suis vraiment fière et reconnaissante. Après tant d'années de dur labeur, la République a reconnu ce mérite et aujourd'hui, je les reçois enfin. Je remercie infiniment le chef de l'Etat pour cet honneur », lance la récipiendaire.

Comme elle, ils étaient 422 au total récipiendaires issus des administrations publiques et privées à avoir pris d'assaut l'esplanade de l'Hôtel de ville de Yaoundé ce samedi 27 mai 2017. C'était dans le cadre de la remise des médailles d'honneur du travail aux personnels dans la mouvance de la célébration de la fête de l'unité le 20 mai dernier.

Entre cris de joie et youyous des proches et connaissances, ces personnes honorées étaient aux anges. Pour le gouverneur de la région du Centre, cette médaille d'honneur du travail symbolise le travail bien fait des personnels dans leurs administrations respectives en vue de doper leur productivité. Et chaque catégorie de médailles vise à les pousser à travailler davantage.

« J'encourage les entreprises à toujours primer les meilleurs et ceux qui n'ont pas reçu de distinctions cette année doivent continuer à travailler pour en avoir », a conclu Naseri Paul Bea. La fête s'est poursuivie dans les domiciles dans la bonne humeur et des agapes.