S'il n'est pas arrivé tard hier, lundi 29 mai 2017, le Président Kabila devra, sauf imprévu, atterir à Kananga, ce mardi 30 mai 2017. Cela, puisque sa venue dans cette contrée de la République est voulue imminente. Et, l'annonce a été faite par le VPM Ramazani Shadary.

Depuis le dimanche 28 mai, lui, le Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité avait jeté l'ancre au chef-lieu de la province du Kasai Central qui lui devient familier, faut-il le dire, tant l'urgence du dossier Kamuina Nsapu l'oblige, bien des fois, d'y descendre en personne. Le patron de l'Intérieur, accompagné dans sa délégation du Ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Crispin Atama Tabe, et de plusieurs notables locales, entend bien porter le coup de grâce aux actions des insurgés qui sévissent dans cette partie de la République Démocratique du Congo, rapporte sa cellule de communication.

Certainement que la présence de Joseph Kabila dans cette zone d'opération spéciale saura donner le déclic nécessaire. C'est là du moins l'espérance des milliers de congolais poussés à devenir des réfugiés soit internes, au pays, soit externes, en Angola.

A peine arrivé, le dimanche, dans l'une de ses premières sorties médiatiques, Emmanuel Ramazani Shadary avait donné l'info exclusif aux journalistes : "le Président de la République sera bientôt à Kananga ". Depuis, de plus belle, pas un instant les yeux ne cessent de scruter à Kinshasa, le boulevard Lumumba pour apercevoir le cortège du premier des congolais.

Dans l'œil du cyclone

Le Grand Kasaï est à présent dans l'œil du cyclone. Si à l'interne les regards depuis peu s'étaient fixés vers ce coin du Congo-Kinshasa, les regards de la communauté internationale se sont accentués sur les dossiers Kamuina Nsapu depuis l'assassinat par décapitation de deux experts de l'ONU au mois dernier. Il s'agit bel et bien de l'américain Michael Sharp et de la suédoise Zaïdan Catalan. Au-delà de ces cas déplorables, il y a, aussi, les massacres filmés et dont les vidéos ont circulé comme jamais sur la toile, quitte à pousser le pouvoir Exécutif et judiciaire en RDC à avoir des postures différentes.

En effet, alors que le Gouvernement criait aux montages, l'Auditorat Général, lui, a fini par admettre les faits après d'irréfutables preuves et, enfin, décider, d'ouvrir une enquête. La venue du Chef suprême des forces armées dans ce territoire en proie aux affres des Kamuina Nsapu aile dure (car les miliciens proches de la famille Kamuina Nsapu ont jeté les armes) démontrerait toute l'importance que Kinshasa accorde, désormais, à cette question. Ce, surtout que bientôt des audiences débutent pour traduire en justice les présumés auteurs et du meurtre des experts de l'ONU et des massacres identifiés. Mais, la CPI de Fatou Bensouda, de son côté, continue de suivre la situation. D'où, pour plusieurs observateurs, le Grand Kasaï devient un épicentre des enjeux de l'heure.

Toujours au front

Bien avant que le Président Kabila ne foule le sol de Kananga, le Vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur y a pris le pouls de la situation sécuritaire. Et, un beau coup a été fait. Un français, Monsieur Philippe, a été arraché des mains de ceux qui l'avaient enlevé et menaçait sa vie. Ce geste a déclenché des remerciements au Quai d'Orsay. Après multiples actions menées en vue de ramener la paix dans l'espace Kasaï et surtout dans le Kasaï-Central, l'heure est plutôt à faire l'évaluation de la situation sécuritaire, renseignent des fins limiers. A tout dire, dans ce sulfureux dossier des Kamuina Nsapu, le VPM Ramazani Shadary aura été et se trouve toujours au four et au moulin.