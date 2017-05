Par ailleurs, Didier Mumengi est revenu sur les techniques de traitement sur base de fond, une information. Comment en est-on arrivé là ? Qui sont les responsables ? Quels sont les moyens d'actions et les contraintes pesant sur la société ? Quelles sont les capacités de réflexion inédite et d'actions stratégiques exceptionnelles des acteurs majeurs présents ? Sont, à en croire l'ancien Ministre, les quelques questions possibles, pouvant éclairer la lanterne, sur une affaire nuageuse à traiter de manière impartiale.

En présence de son secrétaire général, Tshivis Tshivuadi, et le président de l'Union Nationale de la Presse Congolaise (UNPC), Kasonga Tshilunde, le Ministre de l'information et de la communication, de l'ère Mzee, précis dans ses mots, a tablé sur les capacités d'introspection sociétale, qui, à l'en croire, fait partie des responsabilités sociétales du journaliste. Aussi, il a fondé ses calculs sur les capacités prospectives sociétales du journaliste, avant d'exhorter par la suite ce dernier à, entre autres, améliorer la compréhension du contexte social et des enjeux sociétales. Aussi, de comprendre le système de fonctionnement des dirigeants et des opposants, pour accomplir le devoir journalistique, qui est celui de dénoncer avec exactitude et précision.

Clôture édifiante du mois de la liberté de la presse, pour les journalistes congolais. Lundi 29 mai aux environs de 10 heures, Didier Mumengi, écrivain et chercheur en intelligence économique, se tenait en conférencier principal, au Centre des Ressources pour les Médias, armant les journalistes présents à ce rendez-vous, et par procuration tous ceux de la RDC, des techniques conformes au bon traitement de l'information, en les mettant par la même occasion, face à leurs responsabilités sociétales.

