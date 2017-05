Congo-Kinshasa: L'UDPS mobilise pour un enrôlement massif

J'attends de vous particulièrement que vous puissiez mobiliser les combattantes et combattants, ainsi que toute la population de vos juridictions respectives, afin non seulement qu'ils se fassent enrôler, mais qu'ils soient avec vous des témoins dans les centres d'enrôlement, conformément à la loi électorale en vigueur dans notre pays, pour prévenir toutes tendances des fraudes.

Sur sa note circulaire n°03/UDPS/PP/SG/JMKK/2017, datée du 13 mars 2017, signée par le Secrétaire Général, Jean Marc KABUND-A-KABUND, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) mobilise les combattantes et combattants de s'enrôler massivement. Elle en appelle aux Présidents fédéraux de s'impliquer activement au processus d'enrôlement des électeurs en cours en vue des élections générales qui doivent avoir lieu à la fin de cette année 2017.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.