Congo-Kinshasa: "Code de la famille, modifié, complété et annoté" présenté à l'UPC

Dans une séance académique, en la salle G1 de la Faculté d'Economie de l'Université Protestante au Congo (UPC), M. Nyabirungu, professeur émérite et avocat à la Cour Suprême de la Justice, a procédé à la présentation de l'ouvrage intitulé : « Code de la famille, modifié, complété et annoté », une œuvre grandiose de deux éminents professeurs d'Universités en l'occurrence les professeurs Henry Mupila Ndjike Kawende et Wasenda N'Songo.

Sur un volume de 637 pages, l'ouvrage reste focalisé sur les différentes lois et codes dans le domaine du droit. Parlant du code de la famille, les auteurs évoquent entre autres, la question liée à la nationalité, à la personne avec son prénom, nom et post-nom, de l'état civil, de l'adoption, de la parenté, de la succession etc.

Bref, de tous ce qui touche directement à la cellule de base d'une société qu'est la famille souvent sujet à plusieurs controverses dans le chef de la population elle-même.

Comme quoi, les auteurs convient l'élite intellectuelle congolaise, de réfléchir sur des questions essentielles de la vie.

Après la présentation des auteurs du livre par le professeur Dieudonné Kaluba, devant une assemblée composée en majorité des avocats, magistrats et étudiants, Madame Marie Thérèse Kenge, doyenne de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa (UNIKIN), professeur ordinaire et avocat à la Cours Suprême de Justice a procédé au vernissage de l'ouvrage, préfacé par elle.

Celle-ci, ne s'est pas dérobée du devoir de présenter brièvement, les auteurs avant d'évoquer la particularité de l'ouvrage qui s'articule autour des connaissances idoines sur le code de la famille.

D'après elle, cet ouvrage mérite une attention particulière en ce qu'il constitue de chevet pour les magistrats, les avocats et chercheurs.

Un argumentaire du reste, partagé par l'un des auteurs, prof. Henry Mupila qui a fait savoir qu'il était indispensable d'éclairer la lanterne de l'opinion sur l'entendement accordé au code qui, suscite encore plusieurs discussions surtout au niveau du Parlement, l'organe législatif qui détient mordicus, le pouvoir de modification.

Cet éminent avocat de la Cour a indiqué qu'ils ont, avec son coéquipier, fait des commentaires doctrinaires de l'ouvrage.

Il n'a pas mâché ses mots pour relever plusieurs dispositions du code sur la famille qui demeurent disparates, lacunaires et non adaptées à la mentalité et aux exigences des valeurs culturelles auxquelles, les Congolais s'obligent.

Pour faciliter la compréhension du code, qui regorge certaines dispositions ambivalentes ou énigmatiques, les auteurs ont creusé au-delà de leur aphorisme pour faire une restitution sans faille des principes généraux et commentaires analytiques élaborés par la commission de réforme à travers lesquels, se traduisent l'esprit et la philosophie du code.