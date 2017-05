Ile Maurice: Metro express - Jour-J pour la soumission des offres

Qui d'Afcons Infrastructure Ltd ou de Larsen & Toubro décrochera le contrat ? Ce mardi 30 mai, c'est le dernier jour pour les deux soumissionnaires en lice pour le projet du Metro Express. En effet, Afcons Infrastructure Ltd et Larsen & Toubro Ltd ont jusqu'à 15 heures aujourd'hui pour cet exercice d'appel d'offres au comité qui chapeaute la mise en opération du Light Rail System.

Les deux compagnies indiennes ont dû travailler sur une fiche technique pour soumettre leurs propositions. Elles seront ensuite évaluées, avant de connaître le nom de celle qui sera choisie. Tous les détails sur ce projet seront ainsi dévoilés au public. Qui d'Afcons Infrastructure Ltd ou de Larsen & Toubro décrochera le contrat ?

Du côté de la première compagnie, l'on indique que le Metro Express est un projet important pour Maurice. «Nous sommes prêts à permettre à la population mauricienne de bénéficier d'un projet d'une telle envergure. Nous allons soumettre notre proposition comme prévu.» Par ailleurs, Afcons Infrastructure Ltd aurait un avantage. Elle n'est pas à sa première offre. Le 28 juillet 2014, la compagnie, qui fait partie du groupe Shapoorji Pallonji, a soumis deux propositions au gouvernement de Navin Ramgoolam et au consultant Singapore Cooperation Enterprise pour le projet de métro léger, au coût de Rs 24,8 milliards.

Les autres soumissionnaires se sont désistés alors que la concurrente directe du groupe indien, la China State Construction Engineering Company, a été éliminée, étant sur la liste de sociétés bannies par la Banque mondiale. La société Afcons Infrastructure Ltd est considérée comme le deuxième plus grand groupe d'ingénierie et de construction dans l'Inde.

Quant à Larsen & Toubro Ltd, ses opérations sont internationales et s'adresse à des besoins critiques dans des secteurs clés. Notamment dans celui de l'hydrocarbure, des infrastructures et de l'énergie pour des clients présents dans plus de 30 pays. D'ailleurs, c'est la société qui a construit le centre de conférence Swami Vivekananda. Concernant les travaux d'infrastructure, la société affirme que la complexité a toujours été une opportunité.

L'un des projets les plus récents de Larsen & Toubro Ltd est le Monorail Project de Mumbai. Autres réalisations : le pont Yamuna de 554 mètres de long, qui fait partie du Metro Rail Transit System de New Delhi, une voie sans ballast pour le métro de Chennai, la gare de métro à Delhi et le tunnel à Ratnagiri pour le chemin de fer de Konkan.