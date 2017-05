Ile Maurice: Mort d'un policier - Le ministère réplique

Les faits se seraient déroulés entre le 15 avril et le 29 mai. Des équipements sanitaires et un… Plus »

Or, l'attaché de presse du ministre de la Santé persiste et signe. Il n'y a pas eu de retard dans les démarches administratives. «Au contraire, Nimish Verma Chummun avait besoin d'accommodations additionnelles durant son voyage en avion. Nous avons même commencé à faire des démarches en ce sens.»

Le Medical Board, ajoute Jameel Yeadally, s'est réuni le 17 mai. Il avait alors recommandé que le patient se fasse opérer dans un centre spécialisé à l'étranger. «Ce n'est que le lundi 22 mai que la femme de la victime est venue faire une demande pour une aide financière», fait-il comprendre. Selon lui, le ministère a initié une enquête sur ce cas le même jour et le rapport a été rendu un peu plus tard.

«Les procédures administratives ont été complétées. Toutefois, le médecin du patient a expliqué que son état de santé se détériorait et qu'il n'était pas fit to travel by air», a affirmé l'attaché de presse du ministre Anwar Husnoo, Jameel Yeadally.

