Afrique: Le commerce intra-africain ouvre des perspectives de renforcement de la résilience

Les principaux destinataires des exportations de Maurice sont par exemple le Royaume-Uni (13.2 %), les Émirats arabes unis (12.4 %), la France (11.9 %), les États-Unis (10.7 %) et l'Afrique du Sud (8.6 %), tandis que l'Inde (18.7 %), la Chine (17.8 %), la France (7.1 %) et l'Afrique du Sud (6.5 %) sont les premiers importateurs de ses produits.

Les exportations de l'Afrique à destination des économies émergentes - dominées par la Chine et qui portent essentiellement sur le pétrole et les métaux - exposent au contraire le continent aux chocs de la demande mondiale.

Les marchés régionaux, en pleine expansion puisqu'ils représentent désormais 16 % environ des échanges totaux sur le continent, ouvrent la voie à la diversité en offrant des débouchés complémentaires aux relations commerciales, plus volatiles, avec des partenaires extérieurs. C'est en tout cas la conviction des Perspectives économiques en Afrique 2017, fruit d'un partenariat unique en son genre entre trois organisations internationales la Banque africaine de développement, le Centre de développement de l'OCDE et le Programme des Nations Unies pour le Développement.

