Burkina Faso: ASCE/LC - Le chef de l'Etat compulse le rapport 2015

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu, le lundi 29 mai 2017 du premier responsable de l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE/LC), Luc Marius Ibriga, le rapport annuel d'activités 2015 ; un document qui est la somme des audits, des investigations et des contrôles menés par l'ASCE/LC elle-même et les inspections techniques dans le cadre des missions qui leur sont dévolues.

Dans ledit rapport, au niveau des contrôles postinsurrection, on a 28 entités investiguées, 11 structures auditées dont la Présidence du Faso, et le contrôle de certains fonds publics. Il y figure également l'audit des lotissements à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.

On note aussi dans le document la mise à nu de malversations commises par des agents de l'Etat. Sur ce point précis, la somme desdites malversations s'élève à plus de 31 milliards de francs CFA. Pour le contrôleur général de l'ASCE/LC, il y a toujours de la matière dans la mesure où il faut changer son fusil d'épaule et aller vers une démarche préventive, ce qui a été engagé avec la réforme du statut du corps de contrôle pour que les inspecteurs techniques deviennent des auditeurs internes du ministère, qui vont anticiper les risques plutôt que d'arriver quand le fait a été commis.

Il y a donc nécessité d'adopter, a dit Luc Marius Ibriga, une loi sur les biens infractionnels qui va permettre de les saisir. Dans le même rapport, précise le patron de l'ASCE/LC, il y a l'ensemble des recommandations et les affaires en justice. En tout, 55 dossiers sont actuellement en justice, mais le constat est qu'il y a une certaine lenteur dans leur traitement, eu égard au fait que les dossiers de crimes économiques ne sont pas prioritaires au niveau de la justice.

Par rapport aux recommandations, on note une certaine amélioration dans leur mise en œuvre. Le rapport souligne que le système de gestion financière est à améliorer, parce que très procédurier ; ce qui permet des niches de corruption. En outre, il n'autorise pas une bonne utilisation des ressources.

Pourtant, on martèle à chaque occasion qu'il y a une faible absorption des fonds mis à la disposition du Burkina Faso, simplement parce que les procédures sont trop lourdes, mais bien que trop lourdes, elles n'empêchent pas la corruption.

En second lieu, la restructuration du corps de contrôle mérite d'être menée à bout pour privilégier le contrôle basé sur le risque et celui de la performance, pour d'anticiper les risques de détournements et aussi de sauvegarder le bien public.