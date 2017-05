Cameroun: Exploitation minière - Attention à l'environnement !

Un atelier d'échange réunissant une cinquantaine de participants de l'Est et de l'Adamaoua s'est déroulé en fin de semaine dernière.

De retour de la descente sur le terrain effectuée le second jour de ce dialogue national d'échange, les participants ont été effectivement fixés sur les réalités de terrain au sujet de trous béants que laissent les exploitants miniers derrière eux. « Nous comprenons mieux le combat que mène le Fonds mondial pour la nature (WWF) pour le respect des normes environnementales dans l'exploitation minière », relate Aboubakar Kombo, le maire de la commune de Meiganga dans la région de l'Adamaoua. Comme lui, images à l'appui, des participants s'engagent à « soutenir ce combat ». Surtout qu'en filigrane se profile la lancinante question de « l'inadéquation entre l'intense exploitation minière et la paupérisation des populations riveraines ». Ce qui, selon certains, pousse les riverains, adultes mais surtout de plus en plus d'enfants, à prendre le risque d'être engloutis par la terre alors qu'ils sont à la recherche des résidus d'or laissés par les exploitants miniers dans les trous béants.

Au-delà de ces aspects environnementaux, l'objectif fixé par les organisateurs de cet atelier était de « créer un consensus sur un nouvel agenda pour le changement et le développement durable afin de tirer parti des futures réformes politiques dans le secteur minier artisanal et à petite échelle au Cameroun ». Et pour cause, longtemps considérées comme « une simple activité de subsistance pour les riverains », les activités minières artisanales et à petite échelle (ASM) évoluent dans une législation peu claire. Surtout depuis que le décret de 2014 a introduit la notion de mine « semi-mécanisée ». Une pratique en opposition avec le code minier de 2001, son décret d'application de 2002 et l'amendement de 2010.