Cameroun: Soins infirmiers - La première pygmée diplômée d'Etat

Anna Maria Manzo'o, originaire de Bipindi, dans l'Océan, a décroché son diplôme, vendredi dernier à Ebolowa.

C'est la première fille pygmée à soutenir un mémoire, pour la validation de son diplôme d'Etat en soins infirmiers. Au terme de trois années de formation assidue à l'Ecole des infirmiers d'Ebolowa. Pour Dr Benjamin Signe, qui a présidé le jury, il s'agit d'un travail spécial, fait dans un environnement spécial, par une candidate spéciale. Le thème de son mémoire reposait sur le planning familial, à savoir : « Le besoin éducationnel des femmes en âge de procréer, le cas des populations pygmées de Ngovayang ». Un travail qui aura permis à la candidate de travailler sur un échantillon de 100 femmes. Dans cette population, selon Anna Maria Manzo'o, on s'est rendu compte que 57% des femmes n'avaient jamais été à l'école. Résultat, nombre d'entre elles ignoraient les méthodes contraceptives. 52% d'entre elles étaient donc de grandes multipares. Il y a grand besoin d'éducation dans les campements pygmées de la localité de Ngovayang.

Il s'est agi, de la part des membres du jury, d'un sujet de santé publique d'une réelle actualité. Et l'étudiante, courageuse et éloquente, a reçu une note de 17,50/20, avec mention très bien et les félicitations du jury. Florent Bessala Bessala, coordonnateur régional du Programme national de développement participatif (PNDP), qui suit la jeune apprenante dans ses études, satisfait, a trouvé que cette soutenance vient couronner les efforts que le Pndp déploie depuis dix ans déjà en faveur des peuples autochtones pygmées. Anna maria Manzo'o, 26 ans, est originaire de la commune de Binpidi, dans le département de l'Océan. Son parcours est atypique. D'abord pensionnaire d'un centre d'accueil des enfants pygmées à Bipindi. Puis s'étant avérée très intéressante, la jeune fille a été récupérée par les sœurs de la mission catholique de Ngovayang, arrondissement de Lolodorf. Brillante, elle obtient son certificat d'études primaires et élémentaires. Puis c'est le grand départ dans l'Ouest du pays (Bafoussam). Neuf ans plus tard, elle revient pour obtenir son baccalauréat en Economie sociale et familiale à Mbalmayo.