Cameroun: Fourniture d'électricité à l'Ouest - Les baisses de tension vont diminuer

Le nouveau transformateur de 50 MVA installé récemment doit améliorer la qualité du courant électrique dans certaines villes.

«Les baisses de tension sont régulières, surtout la nuit. Une journée ne passe sans que l'énergie électrique ne soit interrompue. Mais cette coupure ne dure pas longtemps, généralement trente minutes. » Ce propos de Nina, comptable de formation résidant à Bangangté, résume la situation que vivent depuis plusieurs mois les populations des villes de Bandjoun, Bangangté, une partie de Ndikiniméki, Bangourain, Massangam, Foumbot, Foumban, Mbouda, Dschang et une partie du Sud-ouest (Menji). C'est pour réduire le stress des populations et apporter une solution définitive à ces difficultés qu'Eneo vient d'installer à Bafoussam un nouveau transformateur d'une capacité de 50 mega volt ampère (MVA). En effet, l'ancien, d'une capacité de 36 MVA était utilisé à plus de 90% (surchargé) et ne parvenait plus à satisfaire la forte demande en énergie électrique, d'où les baisses récurrentes de la tension électrique.

A en croire Henri Marcel Ngi, sous-directeur attaché Réseaux Distribution à la direction régionale Ouest et Nord-Ouest, le nouveau transformateur réduit les baisses de tension et permet d'avoir une autre plage pour installer d'autres clients. A titre d'illustration : ce transformateur de 50 MVA peut permettre à l'entreprise de servir sereinement des clients de la zone de Kouekong, en allant au stade omnisports de Bafoussam. De même, la ville de Foumban peut s'étendre avec la construction de nouvelles infrastructures sans qu'il n'y ait une difficulté au niveau de la qualité de la fourniture en énergie électrique. Ce nouvel équipement a été installé le lundi 15 mai dernier pour un coût de 600 millions de F et ne concerne que 15% de la ville de Bafoussam. Il représente une augmentation de 28% des possibilités de transit d'énergie.