Cameroun: Bafoussam - 900 kg d'emballages plastiques saisis

L'opération coup de poing a été menée dimanche dernier par la délégation départementale du Minepded Mifi.

Près d'un million de F. C'est le coût de la cargaison de 900 kg d'emballages plastiques saisie dimanche dernier à Njemoun (quartier haoussa) par les agents de la délégation départementale de l'Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable (Minepded) de la Mifi. Ces plastiques ont été perforés et sont désormais inutilisables. Maintenant, explique M. Palouma, le délégué départemental de l'Environnement pour la Mifi, ces plastiques seront stockés en attendant que le ministère organise comme d'habitude des ventes aux enchères au cours desquelles la cargaison sera revendue à vil prix aux structures uniquement agréées pour le recyclage des emballages plastiques. Cette saisie intervient après celle de février dernier qui avait permis de mettre la main sur 300 kg d'emballages plastiques non conformes.

A en croire M. Palouma, cette opération rentre dans le cadre des missions régaliennes du Minepded. « Nous avons généralement deux opérations : l'une, consiste en une vaste campagne de sensibilisation que nous menons sur une période de deux semaines chaque deux mois, et ensuite l'autre, c'est une opération coup de poing que nous menons lorsque nous soupçonnons une entrée massive des emballages plastiques sur le territoire. Là, nous plaçons des indics pour nous renseigner et c'est ainsi que nous avons mis la main sur cette cargaison dimanche dernier », indique notre interlocuteur. Il précise néanmoins que près d'une dizaine de kg sont régulièrement saisis sur le terrain. Et en profite pour interpeler les ménages sur la dangerosité des emballages plastiques non biodégradables.