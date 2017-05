Cameroun: Protection des consommateurs - De l'arnaque dans l'air

Des actes d'escroquerie observés dans le milieu ont amené le ministère du Commerce à sensibiliser les opérateurs économiques.

Le propriétaire d'une parfumerie au marché Ekounou à Yaoundé qui a requis l'anonymat avoue avoir été victime il y a quelque temps d'une arnaque. Selon lui, les membres d'une association de défense des droits de consommateurs de la place, accompagnés d'un policier sillonnaient le marché aux fins selon eux de contrôler la qualité et les prix des produits vendus dans ces boutiques. « Ils avaient déjà fait le tour d'une série de parfumeries lorsqu'ils sont arrivés dans la mienne. Ils ont alors estimé que certains produits avaient dépassé la date de péremption et exigeaient de l'argent pour le préjudice sinon ils emportaient la marchandise », explique F. T. Ce dernier avoue leur avoir proposé 25.000 F, ce qui a plutôt provoqué le courroux de l'équipe qui lui exigeait 50.000 F. Se sentant impuissant, il décide d'appeler un ami, en service au ministère du Commerce.

« Son arrivée a provoqué un cafouillage. L'équipe surprise en flagrant délit a bredouillé quelques excuses et fondu dans la nature », conclu-t-il. C'est suite à cette dérive et à bien d'autres relevées dans le fonctionnement des associations de défense des droits de consommateurs que le ministre du Commerce (Mincommerce), Luc Magloire Mbarga Atangana, a, par voie de communiqué du 22 mai dernier, porté à la connaissance des milieux d'affaires en général, et des commerçants en particulier l'article 23 de la loi-cadre du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun. La dite note précise en effet les missions des ces associations qui se limitent à certaines domaines.

Il s'agit de la promotion et la protection des intérêts du consommateur, la représentation des intérêts individuels et collectifs des consommateurs auprès de l'Etat et fournisseurs ou prestataires des secteurs publics privés. Dans le même registre, il y a la collecte, le traitement des informations objectives sur les biens et services qui existent sur le marché et la mise en œuvre des programmes de formation et d'éducation du consommateur. Par conséquent, le Mincommerce invite les opérateurs économiques victimes des abus perpétrés par les responsables et membres de ces associations à les dénoncer, « sans faiblesse ni concession, auprès des autorités administratives ou de ses services territorialement compétents, afin de lui permettre de saisir les juridictions, le cas échéant.