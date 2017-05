Cameroun: Hydrocarbures - Comment limiter les pertes

Arrimer le secteur aux normes internationales est l'une des solutions proposées lors d'une réunion interministérielle mercredi dernier à Yaoundé.

En 2008 et 2014, l'Etat du Cameroun a perdu près de 1200 milliards de F en subventionnant le secteur des hydrocarbures. A l'origine de ce déficit, les pertes subies notamment à cause du faible volume de commercialisation à l'international des sous-produits du secteur. Des dispositions vont bientôt être mises en place afin de limiter ces pertes, mais aussi apporter des mesures anti-fraudes en amont (production) et en aval (commercialisation) du secteur. L'enjeu, dans un premier temps, étant d'arrimer le secteur des hydrocarbures aux normes internationales pour espérer que les sous-produits soient mieux commercialisés.

L'objectif final étant d'élargir l'assiette fiscale et de collecter 1500 milliards de F par an pour l'Etat. Ce sont des pistes de solutions proposées mercredi dernier à Yaoundé lors d'une réunion interministérielle présidée par le secrétaire général du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique (Minmidt). Le but de cette rencontre était de procéder à l'arrimage des procédures de travail dans le secteur des hydrocarbures et de proposer des solutions afin de limiter les risques de pollution et d'améliorer les dispositions anti-fraude déjà existantes. La plus-value c'est qu'à travers la normalisation, la fiscalité du secteur soit améliorée et partant apporte des réponses aux problèmes de développement.