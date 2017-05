Congo-Kinshasa: Le numéro « 122 » à la disposition des victimes des violences sexuelles

Le Bureau du représentant personnel du chef de l'Etat en charge de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des (BRP) a lancé, le lundi 29 mai 2017, la campagne « Brisons le » 2017, dans la salle polyvalente de la paroisse Notre Dame de Fatima,

dans la commune de Gombe. C'était au cours de la conférence de co-animée par les membres du bureau à savoir Marie-Antoinette Saya, conseillère en genre et partenariat et Gladys Mambulu, ainsi Myriam Dako, coordonnatrice du Centre d'Assistance Judiciaire Enfants et Mères et représentante des différents partenaires du BRP.

Cette troisième phase de la campagne « Brisons le silence » vise amener les victimes des violences sexuelles, les membres de entourage ou même les témoins des faits, à dénoncer les auteurs viols en s'adressant aux instances compétentes pour une prise charge médicale, juridique et psycho-sociale.

Gladys Mambulu, qui a expliqué les contours de la campagne après visualisation à cette occasion du spot publicitaire porteur du de ladite campagne, a invité la population tout entière (parents, enfants, amis, frères, etc.) à dénoncer toute forme de sexuelle en appelant au 122, afin de parvenir un jour à une de viol zéro en RDC.

Contrairement aux deux premières phases de la campagne (en 2015) le grand nombre des chiffres des deux numéros semblaient très pour le public, la campagne « Brisons le silence » 2017 est dotée d' numéro court, facile à retenir et à vulgariser en vue d'atteindre plus grand nombre des gens.

Des actions concrètes pour l'appropriation de la campagne

En ce qui concerne le déroulement de la campagne, Gladys Mambulu indiqué que plusieurs canaux de communications (spots publicitaires, panneaux à Kinshasa et dans les villes cibles, flyers, dépliants, etc.) ont été ciblés afin de dénoncer les auteurs de viols et fin à ce fléau qui s'attaque à la dignité de la femme.

En plus de ces moyens, le BRP, a indiqué Gladys Mambulu, prévoit son agenda en marge de cette campagne, des descentes dans des écoles, des marchés, des églises, pour passer le même message et comprendre aux parents, aux familles, à chaque individu, la de dénoncer le forfait et son bourreau, afin de décourager d' potentiels criminels et mettre fin ainsi à ce cycle.

Le Bureau également poursuivre les séances de sensibilisation et de déjà amorcées avec les chefs religieux et coutumiers pour vulgarisation à la base. Cette série d'activités va se pendant un mois à Kinshasa avant de mettre le cap sur les provinces cibles de la RDC.

Marie-Antoinette Saya et Myriam Dako ont toutes les deux insisté l'importance pour les familles ou les proches des victimes de ne emprunter le chemin de l'arrangement à l'amiable qui, en réalité n' jamais au bénéfice de la victime qui malgré tout, n'échappe aux conséquences psycho-sociales, physiques, et autres de l'acte subi.

Pour les deux conférencières, en plus de ne rien apporter soulagement aux victimes des viols, l'arrangement particulier également le quitus au bourreau de perpétrer d'autres actes barbares.

C'est pour cette raison que le BRP a lancé l'invitation à toutes parties prenantes, les ministères, les partenaires et toute population congolaise à vulgariser suffisamment ce message afin briser le silence par le 122.

La campagne « Brisons le silence » ne laisse aucune catégorie de population en reste. Pour celle se trouvant dans les coins reculés pays sans accès au téléphone portable, Gladys Mambulu a fait que des mesures ont été prises avec les organisations œuvrant dans ces parties du pays afin d'atteindre cette catégorie, rapporter des cas et entamer la prise en charge.