Les agents et fonctionnaires de l'Etat de tous les ministères, de toutes les provinces et de toutes les communes sont invités par le Collectif des syndicats de l'Administration publique (CSAP) à l'Assemblée générale de restitution et de décision qu'il a convoquée pour le lundi 05 juin 2017, à la Place Golgotha, à partir de 10h30'.

Cette décision a été prise hier lundi, 29 mai 2017, par les Présidents et Secrétaires généraux des syndicats membres du CSAP qui s'étaient réunis au Centre de Rééducation pour Handicapés Physiques, dans la commune de la Gombe.

Au centre de cette réunion figurait la problématique de la crise aiguë et multiforme qui a fini par clochardiser les agents et fonctionnaires de l'Etat.

A l'issue de cette rencontre, le Rév François Tshimanga, secrétaire général du syndicat « RESYCO », a lu leur déclaration qui a justifié convocation de cette Assemblée générale, tandis que la modération était confiée à Nico Mulangu, secrétaire général du syndicat « SAFE ».

Dans cette prise de position, les responsables du CSAP ont les manœuvres dilatoires du gouvernement de la République qui non seulement d'organiser les élections syndicales en vue poursuivre le cycle électoral débuté en 2013, mais évite autant vrai dialogue social sur la situation salariale et administrative agents et fonctionnaires de l'Etat.

Ils ont demandé que le ministre la Fonction publique ouvre dans l'immédiat ce dialogue social organise de nouvelles élections syndicales, car les mandats délégations issues des élections de 2013 ont déjà expiré depuis le octobre 2016.

Ils ont exigé sans délai une nette amélioration de situation salariale et du panier de la ménagère des agents Fonctionnaires de l'Etat et ont accusé l'Intersyndical actuel, «INAP», de collabo et de ne travailler que pour ses propres intérêts cautionnant les irrégularités et la tricherie.

Ils ont également invité le gouvernement de la République régulariser la situation administrative de tous agents fonctionnaires de l'Etat, en tenant compte des cas des non-payés, nouvelles unités et du rapport de la commission de titularisation.

Enfin, le CSAP a demandé la revisitation de la problématique de réforme de l'Administration publique qui, depuis 2003, ne donne résultat positif, ni sur la maîtrise des effectifs réels des agents fonctionnaires de l'Etat, ni sur la gestion des carrières et exigé redevabilité sur les reliquats de la bancarisation et des missions contrôle à travers le pays.