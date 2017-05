Dix étudiants congolais prendront part à la finale de la compétition internationale de la langue chinoise, le 1er juin 2017, à laquelle assisteront quelques personnalités parmi lesquelles l'épouse de l'ambassadeur de Chine au Congo, Liu Hong.

Organisée à l'intention des étudiants étrangers en Chine par le Hanban, la compétition internationale de la langue chinoise « Passerelle vers le chinois » (Chinese Bridge), qui est à sa 16è édition, a pour but de valoriser la langue et la culture chinoises.

Cette compétition réunit pour le Congo qui est à sa deuxième édition, les étudiants de tous les niveaux venus de l'Institut Confucius et d'autres établissements. Elle est devenue pour les étudiants étrangers, un moyen important pour approfondir leur niveau en langue chinoise et mieux connaître sa culture. C'est aussi un bon moyen de communication entre les jeunes chinois et étrangers.

Organisée en trois phases (la présélection, les demi-finales et la finale), la première partie de cette compétition a eu lieu, le samedi 06 mai dernier, à l'Institut Confucius de l'université Marien-Ngouabi de Brazzaville. Environ 100 étudiants congolais, nés et grandis au Congo, âgés entre 18 à 30 ans comme l'exige le critère, ont pris part à cette présélection. Au finish, 20 ont été retenus pour la demi-finale qui a eu lieu, le samedi 13 mai au même endroit.

A l'issue de cette demi-finale, 10 étudiants ontb été retenus pour participer à la phase la finale prévue le 1er juin 2017. Il s'agit de : Rogerland Bantsimba Ndebeka, Grâce Boukété, Deborah Amanda Loussala Milandou, Nganga Alfred Rineche, Robecka Tsaty, Rubin Romeo Bassessa, Herve Christ Brondone Tchelendo, Prince Diandanga Ntsiété, Bembenanga Frydane Grâce, Cedric Welreach Ghiana Mbama Ngolo.

Les épreuves préliminaires ont porté sur la culture et la connaissance de la langue chinoises et les prestations, notamment le Taiji (art martial chinois) ... Tous les candidats ont aussi été interrogés sur leur rêve en chinois.

Le meilleur étudiant obtiendra une bourse d'études de l'Institut Confucius et représentera le pays à la finale qui aura lieu au mois de juillet 2017 en Chine. Le deuxième et le troisième bénéficieront d'un stage dans une entreprise chinoise au Congo. A partir du quatrième jusqu'au dixième, il est prévu des livres et des DVD sur la langue et la culture chinoises.

Etudiante à l'université Marien-Ngouabi en master 1 de journalisme, Deborah Amanda Loussala Milandou, donne les motivations de sa participation. « Ce qui m'a motivé à participer à ce concours, ce sont des opportunités qu'offre l'Institut Confucius. Car, une fois admise, si je suis première, j'obtiendrai une bourse d'études en Chine.

Par contre, si je suis parmi les cinq premiers, je pourrai obtnir du travail dans une des sociétés chinoises de la place. J'invite les autres à venir s'inscrire et apprendre la langue chinoise au Confucius et profiter des autres opportunités qu'offre l'Institut Confucius ».