Congo-Brazzaville: La Radio citoyenne des jeunes arrive sur les ondes ce mardi

La Radio citoyenne des jeunes commencera à émettre ce mardi sur les ondes. De 8h à 17h, cette nouvelle fréquence destinée aux jeunes, proposera des émissions liées aux thématiques de la paix, du "vivre ensemble", de santé et de la citoyenneté. La cérémonie d'inauguration se déroulera, mardi, sur le site de l'Institut national de recherche et d'action pédagogiques (Inrap), où elle sera installée.

La jeunesse congolaise a désormais sa radio : ce mardi, la Radio citoyenne de la jeunesse fait son arrivée sur les ondes congolaises. Basée dans les locaux de l'Institut national de recherche et d'action pédagogiques (INRAP), la RCJ couvrira Brazzaville et ses environs pour une période-test allant jusqu'au 30 juin.

La cérémonie d'inauguration sera placée sous la tutelle de la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga, qui aura à ses côtés, son homologue de l'Information et des médias, Thierry Moungalla, et celui de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, le coordonnateur résident du système des Nations unies, représentant du Pnud en République du Congo, Anthony Ohemeng - Boamah et la Directrice régionale a.i de l'Unesco pour l'Afrique centrale/représentante de l'Unesco au du Congo, Ana Elisa de Santana Afonso.

Cette radio destinée à la jeunesse sera animée par une quinzaine de jeunes pour la plupart issus du département des sciences et techniques de la communication(STC) de l'Université Marien -Ngouabi, qui ont été, entre autres, formés sur les techniques de base du journalisme (collecte des données, reportage, production, animation radiophonique... ), le maniement du matériel de la radio, l'usage de l'outil informatique, la déontologie et l'éthique, le management d'une station de radio communautaire.

La Radio citoyenne des jeunes est un projet du ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique, financé par le gouvernement japonais par le biais du programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et exécuté par l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la sciences et la culture (Unesco), en partenariat avec le Réseau national des radios locales et communautaires du Congo (RNRLC). Afin d'en assurer la pérennité, la création et la gestion de la régie publicitaire ont été confiées à la société Wecare global communication & Média- Afrique.