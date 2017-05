Congo-Kinshasa: Association - L'Alliance des Bangala se redynamise

Ce message a été très bien accueilli par des applaudissements, vus comme un signe de l'amour à l'ex-vice président de la République et Sénateur, de qui ont dit incarner sans nul doute le leadership avéré à même de défendre les intérêts des Ngala en particulier et du peuple congolais en général.

À en croire le comité provisoire et les membres de cette Asbl, l'Alliba rénovée aspire désormais à un combat intellectuel. « Elle reste attachée à ses valeurs notamment l'unité du peuple ngala, l'entraide mutuelle, la défense des intérêts des Ngala, le soutien à tous les dirigeants ngala qui défendent aussi ces valeurs et ce, sans discrimination », a expliqué le président du comité provisoire.

