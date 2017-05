Igor Nganga, titulaire, et Aarau sont battus chez le Servette de Genève (0-1). Avec seulement 2 victoires lors des 10 derniers match, Aarau n'avance plus. La saison se terminera samedi prochain sur la pelouse du Neuchâtel Xamax. Vivement les vacances...

Malgré l'entrée en jeu de Dominique Malonga à la 68e minute, Elche est tenu en échec à domicile par Reus Deportiu (1-1). Et recule encore d'un rang : à deux matchs du terme, Elche est 21e avec 3 points retard sur le premier non relégable.

Sans Rodrigue Nanitelamio, non retenu, le Spartak Pleven est défait par la réserve de Ludogorets (2-4). Et est relégué en 2e division.

