Congo-Brazzaville: Division 1/Play-Off - V.Club bat Sanga Balende, Renaissance du Congo dispose de Don Bosco

La phase retour du Play-Off de la 22e édition du championnat national de football a débuté, le dimanche 28 mai 2017 au stade des Martyrs de Kinshasa, par une belle affiche : V.Club recevait pour la circonstance Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi.

Les deux équipes s'étaient séparées dos à dos par zéro but partout lors de leur première confrontation au stade Tshikisha de la capitale congolaise du diamant. V.Club avait besoin de ce deuxième face-à-face contre Sanga Balende afin de laver l'affront subi à domicile contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud en deuxième journée de la phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique.

Et les joueurs du coach Florent Ibenge n'avaient plus droit à l'erreur. Deux buts à zéro, c'est le score de cette rencontre au cours de laquelle le jeune Muzungu, transfuge de l'académie de football Ujana, titularisé pour la première fois, a tiré son épingle de jeu.

Il a fallu attendre la deuxième période, précisément la 73e minute, pour que Muzungu justement donne la voie de la victoire aux Dauphins Noirs, face aux Anges et Saints de Mbuji-Mayi qui ont pourtant tenu bon avant d'encaisser ce premier but. Et le deuxième but, du renard des surfaces Taggy Etekiama Agiti, est arrivé sur une frappe de Ngimbi qui a ricoché sur la barre transversale, reprise par le Swazi Nthunzi et ensuite expédiée au fond des filets par Etekiana.

Et les supporters ont scandé les noms de ces deux jeunes, disant : « biso te, ujana », comme dire que ce sont les deux jeunes du Centre de formation Ujana qui ont scellé le sort du match. Avec cette victoire dès la 8e journée (première journée de la manche retour du Play-Off) contre Sanga Balende, V.Club totalise 15 points et se retrouve à la deuxième place au classement provisoire, derrière le Daring Club Motema Pembe (DCMP) qui a fini premier de la manche aller avec 17 points.

FC Renaissance du Congo...

Le samedi 27 mai 2017, le FC Renaissance du Congo a battu le CS Don Bosco de Lubumbashi par quatre buts à deux. C'était la rencontre la plus prolifique du Play-Off de la Division 1 avec six buts à zéro. Le capitaine des Renais Djuma Shabani (17e minute), le Brésilien Wanderley (56e minute), le Burkinabé Diawara (67e minute) et le Camerounais Ayuk (77e minute) ont été les buteurs du club tuteuré par le pasteur évêque Pascal Mukuna, du reste présent au stade alors que les milliers des supporters du club orange ont opté de déserter les tribunes, continuant à contester la décision du comité de gestion de la Ligue nationale de football (Linafoot) d'avoir infligé le forfait à leur club suite au match raté contre le DCMP.

Renaissance du Congo, doit-on souligner, s'est quand même fait peur ; après avoir mené par trois buts à zéro, ce club a encaissé deux buts coup sur coup, œuvre du talentueux Mwin Dibundu, d'abord sur penalty à la 73e minute, ensuite sur une erreur défensive à la 75e minute, avant de venir fixer le portier Guy Serge Mukumi des Renais.

Heureusement pour l'équipe coachée par le technicien ivoirien François Guei, le Camerounais Ayuk a inscrit le quatrième but, mettant définitivement Renaissance à l'abri d'un retour des Salésiens de Lubumbashi amenés par le coach Isaac Kasongo Ngandu. Ce succès a permis à Renaissance du Congo de totaliser 12 points à la fin de la première manche du Play-Off de la Division 1.