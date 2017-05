Congo-Kinshasa: Enrôlement des électeurs - La Fondation Mwimba Texas participe au lancement des opérations dans la capitale

Une forte délégation de cette ONG, conduite pas son président, a participé à la caravane motorisée organisée par la Céni, pour lancer ces opérations dans la ville-province de Kinshasa.

La Fondation Mwimba Texas (FMT) a marqué sa présence, le samedi 27 mai 2017, dans la caravane motorisée organisée par la Commission électorale nationale indépendante (Céni) pour lancer les opérations d'enrôlement des électeurs et de révision du fichier électoral à Kinshasa.

Cette participation a permis au président de cette ONG, le catcheur albinos Alphonse Mwimba Makiese Texas, de lancer un message à la population kinoise en général, et aux albinos, en particulier, de rejoindre les différents centres installés par la centrale électorale en vue de s'acquitter de ce devoir civique, qui est également un droit pour tout Congolais majeur, en vue d'élire les dirigeants de son choix, lors des élections programmées au pays.

Pour le président de cette ASBL, qui a conduit la délégation de cette ONG, lors de cette activité, la présence de la FMT vise à sensibiliser la population tout entière, et les albinos en particulier, sur le fait que les albinos majeurs peuvent également être candidats, comme les non albinos, à tous les scrutins et être électeurs, en vue de leur permettre de donner le pouvoir aux candidats de leur choix. Mais, Mwimba Texas a tenu aussi à préciser que pour être candidats, il faut être électeurs. D'où, a-t-il souligné, l'obligation de se faire enrôler pendant les opérations qui ont débuté à Kinshasa le 28 mai 2017.

Une église au milieu du village

Le président de la FMT a tenu à préciser que cette fondation, qui milite pour le respect des droits des albinos et leur intégration, en plus de leur sensibilisation et celle de la société contre la discrimination, dont ces derniers peuvent être victimes, ne s'identifie à aucun parti politique. A l'en croire, la FMT est l'église au milieu du village et ne fait jamais de la politique.

Ainsi, ses membres sont de tous bords et ses partenaires peuvent se retrouver soit au pouvoir ou soit dans l'opposition, à seule condition qu'ils partagent, avec la fondation, la même passion, le bien-être des albinos. « Ma présence et celle de l'ONG des albinos lors de cette caravane n'a rien de politique car, on le sait très bien que les élections que tous les Congolais appellent de tous leurs vœux ne peuvent être possibles que si la population se fait enrôler », a-t-il dit.

C'est pourquoi, a poursuivi Mwimba Texas, j'en appelle à tous les albinos et toute la population, de s'enrôler pour faire valoir leurs voix lors des élections attendues au pays, en votant pour les dirigeants de leur choix.

Pour Alphonse Mwimba Makiese Texas, en effet, ces opérations débutées à Kinshasa le 28 mai 2017, ont une importance capitale dans l'organisation des élections, parce qu'elles permettront à chaque électeur d'être répertorié dans la liste et d'avoir sa carte d'électeur.

Mais, au-delà, ces opérations vont également permettre la préparation de certains aspects liés aux élections, dont la cartographie, la distribution des sièges, etc. C'est donc pour donner le feu vert au pays d'avoir ses élections, a-t-il rappelé, que la fondation Mwimba Texas s'est impliquée à ces opérations.