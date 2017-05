Notons que la commission économique du CPLC a été installée avec le soutien de la France et de la Banque mondiale. Son objectif était d'examiner les niveaux de prix susceptibles d'induire des changements de comportements (dans l'investissement, la production ou les modes de consommation) nécessaires à la lutte contre le changement climatique, « d'une manière favorable à la croissance économique et au développement. »

Pour les auteurs du texte, il existe plusieurs manières de tarifier le carbone : un prix explicite via une taxe carbone ou un marché de quotas (c'est-à-dire des droits d'émissions de CO2, que les entreprises peuvent acheter ou vendre) ; des prix rationnels intégrés dans des outils de financement ; des incitations pour des investissements et comportements bas carbone. « Il faut du temps pour mettre en place des mécanismes de tarification du carbone, les pays doivent s'y atteler dès maintenant », plaident-ils.

Le document rédigé par les économistes Joseph Stiglitz et Nicolas Stern souligne qu'« une tarification bien conçue du carbone est un élément indispensable d'une stratégie efficiente de réduction des émissions » de gaz à effet de serre. Il rappelle que 87% des émissions globales ne sont pas tarifiées aujourd'hui, et que les trois quarts de celles qui le sont, sont couverts par un prix du carbone inférieur à 10 dollars par tonne de CO2.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.