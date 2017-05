Congo-Brazzaville: Reggae - Un spectacle de haut niveau livré par le groupe Conquering Lions à Pointe-Noire

Le groupe Conquering Lions a une fois de plus ébloui le public ponténégrin par ses performances scéniques et ses justesses de voix lors d'un concert qu'il a donné le 27 mai au bar, Jamrock, à Mpita dans le premier arrondissement de Pointe-Noire.

Ce concert faisait partie des événements du mois à ne pas rater mais également l'un des shows les plus attendus de cette année dans la ville de Pointe-Noire. Pour faire honneur à sa réputation, le groupe Conquering Lions a livré un show exceptionnel avec pas moins de 15 chansons, mélangeant à la perfection les plus grands succès des grands artistes de reggae.

À peine monté sur scène, le groupe Conquering Lions gagne les âmes du public en les emportant un peu plus proche des étoiles. Et entre rythmique et arpège, des dizaines de téléphones se sont élevés fermement dans les aires, pour immortaliser ce moment.

Dans cette euphorie où l'ambiance s'est vite installée, les guitares distillent leurs sons chaleureux aux consonances anglophones et Patrick Bikoumou, la star du groupe, pose sa voix pure sur quelques notes de la guitare pour interpréter le premier morceau d'une belle soirée.

Discret derrière ses dreadlocks et accroché à sa guitare, Patrick Bikoumou se donne tout entier, il bouge, saute et transpire en interprétant des morceaux qui par la suite sont replis de fraicheur et de simplicité par le public.

En effet, Patrick Bikoumou et sa bande ont émerveillé les personnes présentes à ce concert, leur groupe, bien connu au niveau de Pointe-Noire a attiré la foule des grands soirs, car de nombreux fans sont venus les écouter sur scène au bar Jamrock.

Pour tout dire, le groupe Conquering Lions a complètement réussi son pari, il a livré un show exceptionnel de haut niveau, exécuté de la plus belle manière. Le public ravi en redemandait plus, il poussait encore et personne ne voulait en finir là. Riche en son et en couleur, ce concert a laissé le public béat à la fin du spectacle.

Rappelons que le reggae est un genre musical émergé à la fin des années 60. Il est la plus populaire des expressions musicales jamaïcaines et devient, à la faveur de son succès international, un style musical internationalement apprécié, porteur d'une culture qui lui est propre.